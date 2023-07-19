DSE放榜2023｜COLLAR、MIRROR、港姐 邊個最高分？ 炎明熹入讀理大 (多圖)

DSE2023在7月19日放榜，雖然分數已塵埃落定，但對DSE考生來說，心情一定很忐忑。今屆有應考DSE的藝人有炎明熹、英皇歌手黃明德及港姐6號胡睿涵（Hanna）。

炎明熹在考DSE期間試過要北上開騷，考完英文聆聽即北上，隔日再考數學，當時大家對炎明熹的成績表示關注。她曾表示自己輕鬆面對，並有意升大學主修音樂及時裝設計。由於她曾在訪問表示有留意到廣州的大學，一度傳她會入讀廣州大學紡織服裝學院或星海音樂學院。然而，她早前在訪問中表示最想入讀香港理工大學讀時裝，或考慮報讀演藝學院。放榜晚上她稱︰「透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄,收讀科目為Scheme in Fashion。」

至於黃明德則在IG連日請圈中好友猜測他的分數，他坦言信心一般，最想讀歷史系，若分數不達標，會修讀副學士。

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