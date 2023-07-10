Jer柳應廷個人演唱會｜吳林峰搞喊Jer 送上個人首支結他 數度Encore超時成個鐘完騷(多圖+訪問片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚(10日)在會展舉行最後一場，演唱會於晚上8時30分開始。由於昨晚出現重量級嘉賓林宥嘉，不少人都好奇誰會擔任尾場嘉賓。 今晚尾場，Jer特別增設了一個環節，本身是Busker出身的他唱完《凡星》之後，特別介紹今次個唱擔任和音的雷同二友(謝芊彤和謝芊蕾)和創作人吳林峰。Jer形容台上的每一位都是耀眼星，不同人都可以成為一粒星，之後他便邀請雷同二友走到台前唱出新歌《路仍長》。其後Jer唱《捱麵包的人》，便介紹吳林峰，並一起合唱。他表示邀請嘉賓時，第一個想起是吳林峰，自己在這個圈的朋友不多，對方便是其中一位好朋友，又大讚對方是一個很努力的人，所以過去不時合作，又相約對方打機，更形容吳林峰是很犀利的唱作人。 ▼Jer柳應廷個人演唱會圖輯▼

送首支結他願Jer保留初心 吳林峰其後拿出自己儲錢購入首支結他，表示要送給Jer，並謂︰「你話我好努力，其實你都係好努力好努力嘅人。送俾你係因為支結他太耐，我又唔想去執！放心，我一定執好送俾你。點解我一直都唔肯整，因為係第一支，唔想俾人整，想保持第一日買嘅狀態，於是一直擺喺屋企。當我寫歌、迷失、諗唔到嘢，想放棄嘅時候，就會望一望支結他，話俾自己知嗰陣都捱得過，依家都應該冇問題，話俾自己知係我個初心。送俾你係因為你都行咗一段路，你要多謝身邊人之外，仲要多謝自己嘅初心。」Jer聽吳林峰說話時，眼泛淚光，非常感謝對方把如此珍貴的東西送給自己。

The Hertz讚Jer堅持做好音樂 當Jer唱完《陀飛輪》之後，他邀請The Hertz出場，Jer表示每次聽到對方的音樂都很想跳舞，並邀請台下觀眾一齊企起身。The Hertz主音Herman問大家喜歡Jer是因為其外貌還是舞姿，但他認為Jer是一個很溫暖的人及他的音樂︰「我覺得佢值得更加多，唔容易喺香港，佢堅持做自己音樂，支持自己喜歡嘅音樂人，佢真係為咗呢個地方做咗好多嘢，大家要好好珍惜呢個人。

The Hertz笑問大家是否喜歡Jer的外貌。

數度encore 到演唱會尾聲時，他以《後台》為個唱作結離開，他特別多謝家人，一直支持他追夢，稱家人是他最大後台。但歌迷不停叫encore，最後他再次出場唱《小伙子》，但大家仍不停叫encore，他再唱《請擁抱自己》，並邀請今次演唱會的樂隊到台前向觀眾鞠躬答謝，演唱會於11時35分結束。

即睇Jer柳應廷演唱會尾場相片

即睇Jer柳應廷演唱會完騷後訪問

完騷狂食放 縱一星期 Jer完騷之後表示要好好吃東西及放假，並已獲花姐批准放縱一星期，因為自己為了個唱不停做gym及戒口，現時很想打邊爐。他表示自己的歌曲不適合除衫，而做gym可以令他學會專注，因此沒有要求自己要操到很大隻。他稱今次開騷收到很多人支持及鼓勵，包括訊息及食物，其中fans club更送上燕窩，奈何自己要戒口不能吃，如今完騷之後可以盡情吃。 自覺演出有80分 問到對演唱會的表現，他認為有80分，始終有些甩漏，聲音狀態維持4場已很不簡單，他又稱很開心可以在個唱上帶大家遊宇宙一圈。他稱以前的Jer可能會哭足4場，但今次很多人買飛入場，不想大家入來只看到他哭，所以自己強忍淚水。提到請到林宥嘉做嘉賓，他稱上次對方來港開騷時，已大膽邀請對方做個唱嘉賓，沒想到對方一口答應，又在演唱會上跟他分享了不少說話，所以非常開心。