Jer柳應廷個人演唱會｜吳林峰搞喊Jer 送上個人首支結他 數度Encore超時成個鐘完騷(多圖+訪問片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚(10日)在會展舉行最後一場,演唱會於晚上8時30分開始。由於昨晚出現重量級嘉賓林宥嘉,不少人都好奇誰會擔任尾場嘉賓。

今晚尾場,Jer特別增設了一個環節,本身是Busker出身的他唱完《凡星》之後,特別介紹今次個唱擔任和音的雷同二友(謝芊彤和謝芊蕾)和創作人吳林峰。Jer形容台上的每一位都是耀眼星,不同人都可以成為一粒星,之後他便邀請雷同二友走到台前唱出新歌《路仍長》。其後Jer唱《捱麵包的人》,便介紹吳林峰,並一起合唱。他表示邀請嘉賓時,第一個想起是吳林峰,自己在這個圈的朋友不多,對方便是其中一位好朋友,又大讚對方是一個很努力的人,所以過去不時合作,又相約對方打機,更形容吳林峰是很犀利的唱作人。

