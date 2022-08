MIRROR紅館演唱會舉行前夕,有一名舞蹈員在綵排時受傷,事後多位舞蹈員在IG出PO不滿有人推卸責任以表不滿,亦隨即引來大家關注MIRROR演唱會的安全問題。

到最後在第四場發生嚴重意外後,23位舞蹈員發表聯合聲明,而綵排受傷的舞蹈員的身份亦隨即曝光,他便是羅德智(Zisac)。今日,Zisac上載進入紅館的工作證的照片,留言為大家打氣,並相信總有一天他們及MIRROR可以一起再踏舞台。

Zisac寫道︰「呢個Show,雖然我最後無上過台on performance,但絕對要留個記念。無諗過24個人可以咁一條心,將來我地24個一定可以一齊行返上台,連埋12子,36個一體!最後希望所有受傷既人,無論身體心靈精神,都早日恢復!好好過日子!We are One and All!」