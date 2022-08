MIRROR紅館演唱會意外發生已一個月,嚴重受傷的阿Mo(李啟言)仍在醫院深切治療部,其父李盛林牧師日前透露阿Mo的情況稍有改善,比他預期中進步。阿Mo女友So Ching早前曾一度放負,表示無助,今日她的IG限時動態分享兩張插圖,為自己及阿Mo打氣。

So Ching分享的插圖分別寫有「Don't forget you've only read part of your story so far. You don't yet know how it ends.」及「l bend so l don't break」意思為「不要忘記,到目前為止,你只閱讀了部分的故事。你還不知道結局會是如何。」和「我折彎,所以我不會折斷。」