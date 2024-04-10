佐敦華豐大廈三級火增至5死33傷　5酒店免費提供房間供受影響居民入住 (持續更新)

【13:00更新】保安局長鄧炳強到達現場聽取消防匯報 佐敦華豐大廈今晨發生三級火警，至今造成5人死亡、33人受傷。保安局長鄧炳強到場聽取消防匯報。

事發在今日(10日)早上近8時，現場是佐敦道13至15號華豐大廈低層一間健身中心。消防接報發生火警，現場冒出大量濃煙，有住戶在單位窗邊揮毛巾求救，亦有住客走上天台等候救援，情況危急。 西九龍重案組調查意外起因 大批救援人員接報到場，消防開喉救火，並架起雲梯救出多人，消防處於上午8時04分將火警升為三級。火勢在上午9時前受到包圍。警方西九龍重案組正調查意外起因。

住客逃生後情緒激動 現場所見，有被救出的居民用毛巾掩住口鼻，部分傷者要用氧氣罩協助呼吸，送院救治，大多數沒有明顯傷痕；情況相對輕微的居民，坐在路旁接受初步治理，有逃出火海的住客情激動。火警目前造成5人死亡，至少33人受傷送院。 健身中心男顧客見毗鄰賓館起火 一樓健身中心一名男顧客接受傳媒訪時表示，當時與另兩人一同健身，突然聽到門外傳來響聲，查看下見毗鄰賓館起火，連忙執拾逃生。

陳國基：民政局會向傷者或死者家屬提供支援 政務司長陳國基表示，對於這宗慘劇感到很震驚和很傷痛，他指民政事務局、民政專員，以及關愛隊已經到現場，協助有需要市民到庇護站；醫管局在醫院開設特別櫃檯處理傷者。他又說，民政事務局會向傷者或死者家屬提供支援。因應佐敦道三級火警，油尖旺民政事務處已開放位於油麻地眾坊街60號的梁顯利油麻地社區中心，作為臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處亦會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。 李家超：指示民政署社署等部門做好善後工作 行政長官李家超對佐敦華豐大廈發生三級火警導致多人傷亡表示極度哀痛，對死者家屬和傷者致以深切慰問。李家超高度重視事件，已指示醫院管理局全力救治傷者，警務處、消防處等相關部門調查起火及造成嚴重傷亡的原因。他亦指示民政事務總署和社會福利署等部 門做好善後工作，向死者家屬和受火警影響的居民提供一切所需協助。 梁熙：5酒店免費提供房間供受影響居民入住 民建聯立法會議員梁熙表示，民建聯及團隊正積極聯絡區內酒店免費提供房間，讓受火災影響而今晚不能歸家的居民入住，目前願意提供房間的除了梁熙家族管理的旺角希爾頓花園酒店外，亦包括美麗華酒店、旺角智選假日酒店、九龍彩鴻酒店、One Dundas Serviced Apartments。 梁熙表示，今次火災主要影響低層住戶，部分單位屬劏戶，相信低層住戶今晚亦難以歸家，得悉事件後立即積極聯繫區內酒店，了解可提供的酒店房間數目，讓受影響居民今晚可免費居住，連同梁熙家族管理的酒店在內，至今已有5間酒店響應。