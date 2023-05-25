國泰空姐歧視風波｜疑國泰空姐大鬧舉報者「無恥玩錄音」　實名舉報乘客再現身回應

國泰空姐涉歧視非英語乘客事件仍未平息。國泰航空二度於內地平台微博及小紅書發布聲明道歉，又祭出重罰解僱三名涉事空服員，而行政總裁林紹波昨日(24日)更在廣州出席活動時會見傳媒，並以普通話再受影響乘客和社會各界表示，誠摯的歉意。

疑國泰空姐大鬧舉報者「無恥玩錄音」

惟日前，疑是國泰航空空姐於小紅書發文，出言反擊舉報事件及錄音的乘客，標題為「就CX987航班一事」，文內首句即稱「代表全體機艙服務員問候祖宗上下十八代」，顯得相當氣憤。發文者聲稱，其中有被錄音的空服員並非香港人，英語亦並非其母語，反問如何要相關空服員說普通話？她又諷刺指，「一件小事令我們看透一大波玻璃心韭菜」，並斥對方「不也是為了折扣的小人，還無恥的玩偷錄音」。