國泰空姐歧視風波｜疑國泰空姐大鬧舉報者「無恥玩錄音」　實名舉報乘客再現身回應

實名舉報事件乘客再現身回應

發文者又批,「國泰記得唔好淨係小紅書、微博呢啲小眾平台跪。要跪去埋IG同FB解釋你哋嘅決定,比外國人同香港人都參考下你哋點做嘢。」同時又大爆國泰早前亦以言入罪,解僱了一名ISD(機艙服務部)員工。該貼文發出後,實名舉報事件的乘客亦現身,在貼文中回應:「到現在你和你的同事都還沒有意識到,那句"if you cannot say blanket in English, you cannot have it"是赤裸裸的對不會講英文的歧視嗎?那你真是心眼壞透了。」而目前疑似國泰空服員小紅書賬號已被註銷。