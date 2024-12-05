大欖隧道擬分時段收費 私家車繁忙時段$45 的士劃一$28

大欖隧道專營權於明年5月底屆滿，政府收回隧道後將會下調收費。政府昨日公布新收費方案，建議私家車及電單車分時段收費，的士及商用車輛則劃一收費。雖有聲音希望可全部免費，但政府認為須恪守「用者自付、收回成本」原則，收取合理費用，以應付隧道管理及營運開支。有議員則認為，政府應視乎車流變化調整收費。 政府於7月時，曾諮詢立法會交通事務委員會及運輸業界意見，當時大部分意見傾向分時段收費模式，故新收費方案將進一步下調。根據新方案(見表)，私家車及電單車收費分時段收費，其中私家車，星期一至六的早上及傍晚兩個繁忙時段收費45元、非繁忙時段、星期日及公眾假期收費18元。

電單車的收費為私家車在各相應時段收費的四成。政府表示，類似三條過海隧道的分時段收費，將實施過渡收費安排，由非繁忙時段至繁忙時段會每兩分鐘2元的遞增或遞減。

政府建議大欖隧道收費

商用車劃一收43元 至於的士方面，任何日子全日劃一收費28元；貨車和巴士等商用車輛則全日劃一收費43元。政府表示，在制定大欖隧道收費時，期望可善用小量剩餘容車量，以紓緩替代路線的交通擠塞，同時維持大欖隧道交通暢順。當局估計新收費下，大欖隧道繁忙時段車流量可由現時85%提高至100%，而屯門公路及吐露港公路則可減少2至5個百分點，其中屯門公路繁忙時間每小時車流量可減少約300架次。

有調整機制檢討收費加減 政府又稱，設有調整機制，會不時分析及檢討收費水平，如有需要可啟動機制調整加或減3元的收費。政府下周三(11日)向立法會提交收回大欖隧道的《條例草案》，爭取明年第一季通過，以便5月31日接收大欖隧道時實施新收費。 民建聯望檢討減價空間 民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，居民普遍認為私家車繁忙時段隧道費45元較昂貴，期望政府大幅下調隧道費。他認為可在實施新收費後的半年或1年，觀察車流變化，檢討減價空間。民建聯立法會議員陳恒鑌則期望，政府在元朗一帶進行道路改善工程，完善市內及出入口的交通。

田北辰冀非繁忙時段免費 新界西北立法會議員田北辰希望私家車一般及非繁忙時段可免費，他理解繁忙時段私家車隧道費不可低於40元，因為需要收回成本。但他質疑將繁忙時段私家車隧道費定於45元，是收回成本之餘還要賺錢，是懲罰居民。