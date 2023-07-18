女督察超市偷竊判160小時社服令　官：警員犯法判刑須具阻嚇性

一名女督察在超市偷水果和凍肉，被判160小時社會服務令。(資料圖片)

一名30歲警隊女督察休班時在荃灣AEON超市，偷取價值逾780元的水果和凍肉，事後被停職，她經審訊後被裁定盜竊罪成，今日(18日)在西九龍法院被判處160小時社會服務令。裁判官指，公眾信賴警員維護法紀，若警員犯法，法庭需判處阻嚇性懲罰，不能輕判罰款。

被告吳詠恩，30歲，報稱警員，被控在去年11月4日在荃灣灣景廣場AEON超市，偷竊兩包藍莓、一包牛扒、一包新西蘭羊扒、一包新西蘭羊架、兩包凍蝦和一包魚柳，總值786.2元。

官指 作為高級警員不宜輕判罰款

被告早前自辯時稱，當日打算買肉扒給兒子吃，購物時使用手機導致分心，而且受到與分居丈夫爭奪撫養權、考升職試等煩惱困擾，強調無意盜竊。辯方求情就指，被告罪成後會失去工作，亦會影響爭取兒子撫養權，被告不會上訴，悔意真誠，期望法庭判處社會服務令。

裁判官莫子聰判刑時指，警員若作出犯法行為時，法庭判決須顯阻嚇性，維持公眾對警方的信心，尤其被告作為高級警員絕不宜輕判罰款，但考慮到被告不會就定罪上訴，故判處160小時社會服務令。