消委會｜專為長者而設手機月費計劃 未必較普通計劃實惠

不少電訊公司都有推出專門為長者而設的手機月費計劃，但是否真的適合長者需要？價錢又是否比較優惠？消委會比較10個長者手機月費計劃，發現長者計劃未必較普通計劃實惠，呼籲長者多作比較，並留意合約細節及相關限制。
長者計劃未必較普通計劃更實惠
調查涵蓋6間電訊商11個價格最低的普通月費計劃，在計算行政費及月費回贈之後，實際月費介乎42元至298元。在4.5G(4G)計劃中，實際月費最低的普通計劃(42元)，較長者計劃實際月費最低的計劃(38元)高約一成，惟該普通計劃提供的每月數據量僅300MB(即約0.29GB)，而實際月費最低的2個長者計劃則分別為5GB及7.5GB。此外，該普通計劃的電訊商要求用戶需預繳1年月費及行政費合共504元。至於5G月費計劃方面，普通計劃與長者計劃的最低實際月費均為98元，但相關普通計劃的每月數據量(20GB)，較相同價錢的長者計劃(10GB)多一倍，需要較多數據用量的長者選用普通計劃會較為實惠。
消委會促業界與時並進更新實務守則
消委會每年接獲不少關於長者在選用手提電話月費服務方面的投訴，當中不少涉及銷售糾紛。根據香港通訊業聯會發出的《電訊服務合約業界實務守則》，營辦商要為與客戶簽訂的合約提供冷靜期，並規定不可自動續約，但僅規定在「非應邀到訪客戶住所期間訂立的合約」享有7天冷靜期，而冷靜期亦不適用於在現有合約下再訂用的合約。然而，現時電訊商的銷售手法已出現不少改變，加上過去3年受疫情影響，甚少有推銷員直接到消費者家中推廣服務，令這些早於2011年訂立的規定變得不合時宜。消委會呼籲業界與時俱進，適時更新守則，修改已過時的內容，藉以保障包括長者在內的弱勢群體權益。