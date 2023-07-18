消委會｜專為長者而設手機月費計劃 未必較普通計劃實惠

不少電訊公司都有推出專門為長者而設的手機月費計劃，但是否真的適合長者需要？價錢又是否比較優惠？消委會比較10個長者手機月費計劃，發現長者計劃未必較普通計劃實惠，呼籲長者多作比較，並留意合約細節及相關限制。

長者計劃未必較普通計劃更實惠

調查涵蓋6間電訊商11個價格最低的普通月費計劃，在計算行政費及月費回贈之後，實際月費介乎42元至298元。在4.5G(4G)計劃中，實際月費最低的普通計劃(42元)，較長者計劃實際月費最低的計劃(38元)高約一成，惟該普通計劃提供的每月數據量僅300MB(即約0.29GB)，而實際月費最低的2個長者計劃則分別為5GB及7.5GB。此外，該普通計劃的電訊商要求用戶需預繳1年月費及行政費合共504元。至於5G月費計劃方面，普通計劃與長者計劃的最低實際月費均為98元，但相關普通計劃的每月數據量(20GB)，較相同價錢的長者計劃(10GB)多一倍，需要較多數據用量的長者選用普通計劃會較為實惠。