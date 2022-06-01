安心出行｜疫苗通行證二維碼遭刪除　薛永恒：已發警告信要求承辦商嚴肅處理

早前有市民使用「安心出行」應用程式時，發現「疫苗通行證」的二維碼、電子針卡及「康復紀錄二維碼」無故消失。創新及科技局長薛永恒今日(1日)書面回覆立法會議員狄志遠的質詢時表示，資科辦已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。

薛永恒表示，服務承辦商在上月10日下午4時許，推出「安心出行」流動應用程式3.2.4版本時，因組建過程出現技術錯誤，導致部分Android及華為用戶在更新「安心出行」程式至3.2.4版本後其「疫苗通行證」二維碼被刪除。政府資訊科技總監辦公室已即時跟進，並於同日晚上8時在Android及華為的應用程式商店(即Google Play及華為AppGallery平台)推出3.2.5更新版本修正問題。

薛永恒：事件並不涉及市民個人資料外洩

薛永恒指，由於「安心出行」用戶的「疫苗通行證」二維碼資料只儲存於用戶的手機内，用戶更新程式的習慣和時間亦各有不同，資科辦沒有備存受事件影響人數的確實數字，又指事件只是因程式錯誤以致儲存於用戶手機內的「疫苗通行證」二維碼被錯誤刪除，並不涉及市民個人資料外洩。因應今次事件，資科辦亦已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。承辦商已承諾即時增加檢測程式的人手、加強審視批核流程及內部監管，以保證程式更新的質量及避免同類事件再次發生。