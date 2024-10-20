平機會辦種族多元共融招聘會 助少數族裔覓心儀工作

部分少數族裔或因書寫中文等局限擇業機會，如2015年從尼泊爾來港的Rojal在香港科技大學畢業，並已考獲會計師資格，他指，因中文學習進度一直停滯不前，不少公司又面向內地市場、要求員工能講流利中文，使他難覓心儀工作。昨趁平機會聯同香港族裔共融聯會舉招聘會，到場了解有否合適工作。
政府可鼓勵企業招聘更多非華語人士
現年25歲的Rojal大學畢業後已任審計師1年半，他指，招聘會能讓少數族裔求職者接觸及了解更多公司和尋找適合的工種，面對面向公司表達對工作崗位的興趣，有助他們找到心儀工作。他認為，政府可鼓勵企業招聘更多非華語人士、創造更多元的工作環境，並協助年輕一代的少數族裔學好中文，改善語言造成的求職困境。
種族多元共融招聘會提供五百空缺
種族多元共融招聘會在灣仔錫克廟舉行，包括民航處、懲教署、食環署、消防處和警務處等5個政府部門，以及國泰、城巴、英基學校協會、滙豐銀行等11間企業在場設攤位，提供逾500個不同資歷要求和職級的職位空缺，涵蓋主流前線工種、會計、工程及教育等範疇。大會亦安排人事顧問公司為求職者提供一對一就業指導、教授撰寫履歷的技巧。
數族裔非只限於低技術或體力勞動工作
平機會主席林美秀指，少數族裔社群是香港的一分子，同樣擁有具才幹、資歷高的人才，能勝任不同行業和工種的職位，並願意為香港作出貢獻；相信他們只要得到機會，就能發揮所長，協助香港解決勞動人口不足問題，推動社會發展。林美秀盼招聘會能讓少數族裔人士有更多機會擔任不同職級的工作崗位，而非只限於低技術或體力勞動的工作，改變公眾人士對香港少數族裔從事工種的定型觀念，並鼓勵更多僱主發掘香港的少數族裔人才。