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2023-11-10 17:11:01

床蝨｜民建聯促跨部門統籌防治 九巴︰加強清洗車廂

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近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱床蝨）問題，食環署人員在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單張。

近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱床蝨）問題，食環署人員在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單張。

有市民懷疑在機場快綫列車車廂發現床蝨蹤影，港鐵昨晚檢查後未有發現出現類似照片顯示的昆蟲，已將有關列車收回車廠，作高溫深層清潔，過程中亦未有發現。

九巴表示已加強清洗車廂次數，每次清潔車廂時會以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶、地板等車廂設施。九巴會密切注意車廂的衞生情況，作適切跟進。

城巴：座椅採用人造皮椅套 方便清潔

城巴表示一直非常重視車廂環境衞生，定期安排車隊清潔消毒及滅蟲。目前全線城巴車廂座椅已採用人造皮椅套，而非絲絨，故可直接以稀釋清潔劑及抹布清潔。

社交平台及WhatsApp昨晚起流傳一張機場快綫列車懷疑發現床蝨的照片 床蝨｜機場快綫疑現床蝨相瘋傳 港鐵檢查未發現：列車已高溫深層清潔 床蝨｜機場快綫疑現床蝨相瘋傳 港鐵檢查未發現：列車已高溫深層清潔 床蝨｜機場快綫疑現床蝨相瘋傳 港鐵檢查未發現：列車已高溫深層清潔 床蝨｜機場快綫疑現床蝨相瘋傳 港鐵檢查未發現：列車已高溫深層清潔

梁熙促參考南韓做法設呈報機制

民建聯立法會議員梁熙指，鄰近聖誕節，本港將迎來遊客、探親高峰，建議學校、戲院和公共交通工具等人流較多地方加強清潔消毒，及參考南韓做法設呈報機制，讓政府部門及早應對。民建聯期望政府要重視及提高處理層次，跨部門協調人力，建議應由政務司副司長卓永興負責的環境衞生及市容工作小組處理，加入防止床蝨及設立通報機制。

立法會議員楊永杰擔心床蝨已傳至香港，認為當務之急應是向全港學校、醫院、酒店、戲院及本地公共交通營辦商等發出防治床蝨及消毒清潔的指引，包括要求港鐵公司及機管局定時使用蒸汽清潔機在車廂及機場進行清潔工作，以免蝨患蔓延。

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