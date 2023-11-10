床蝨｜民建聯促跨部門統籌防治 九巴︰加強清洗車廂

近期部分海外地區出現臭蟲（亦稱床蝨）問題，食環署人員在香港國際機場向入境旅客派發宣傳單張。

有市民懷疑在機場快綫列車車廂發現床蝨蹤影，港鐵昨晚檢查後未有發現出現類似照片顯示的昆蟲，已將有關列車收回車廠，作高溫深層清潔，過程中亦未有發現。

九巴表示已加強清洗車廂次數，每次清潔車廂時會以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶、地板等車廂設施。九巴會密切注意車廂的衞生情況，作適切跟進。

城巴：座椅採用人造皮椅套 方便清潔

城巴表示一直非常重視車廂環境衞生，定期安排車隊清潔消毒及滅蟲。目前全線城巴車廂座椅已採用人造皮椅套，而非絲絨，故可直接以稀釋清潔劑及抹布清潔。