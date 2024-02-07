愛協首創領養App 助領養人與寵物「交友配對」

不少人透過交友應用程式尋找伴侶，香港愛護動物協會（愛協）以此概念推出全港首個以交友配對為主題的動物領養手機應用程式「Adoption Date」，以創新方式協助有意領養人士尋覓理想的「寵物伴侶」。

不少人透過交友應用程式尋找伴侶，香港愛護動物協會（愛協）以此概念推出全港首個以交友配對為主題的動物領養手機應用程式「Adoption Date」，以創新方式協助有意領養人士尋覓理想的「寵物伴侶」。

融入交友應用程式概念

愛協與一班精通科技的義工共同研發創新軟件，為用家與心儀的待領養動物配對。用家可於領養應用程式查看動物的詳細資料，包括相片、姓名、年齡、品種及所處領養中心位置等。用家亦會看到所有現正尋家動物的資料，包括貓、狗及其他小動物，希望所有動物都有機會被留意到，找到永遠的家。用家看到心儀的動物資料時，只要向右滑便能作記錄，再到指定領養中心與動物見面及申請領養。

所有已註冊的用戶亦會收到最新領養活動及急尋暫養家庭的即時通知。應用程式除了能讓有意領養動物的市民緊貼領養活動資訊外，亦有助急需照顧的動物在短時間內尋找暫養家庭。

愛協期望透過推出領養應用程式方便大眾隨時隨地查閱待領養動物的最新資訊，尋找最合適的寵物伴侶，在領養數字持續低迷的情況下，以嶄新方式推動領養代替購買。