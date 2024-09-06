【12:40更新】天文台表示，摩羯繼續遠離香港，本港風力正逐步減弱，但離岸及高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。而與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。

摩羯｜當威脅減低將改發一號信號

天文台說當摩羯對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或強烈季候風信號。現時海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、71及59公里，最高陣風分別超過每小時102、95及80公里。

【12:40更新】天文台改發三號強風信號。

【09:15更新】天文台表示，過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。

另外，與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。