數據科普｜世界盃開局雖爆冷 冠軍熱門續受青睞 網民最撐邊隊捧盃？

第4天，輪到德國了，日本隊在卡塔爾創造了第二個大冷門，戲劇性地逆轉擊敗四屆冠軍德國隊。然而日本的勝利並不像沙特阿拉伯的那樣令人震驚，畢竟日本是世界盃常客，過去六屆世界盃決賽有三次打進入最後16強。

在足球的世界裡，一切皆有可能。2018年世界盃決賽就有類似的情況，冰島和克羅地亞等弱旅進入淘汰賽階段，時任世界盃冠軍德國隊未能闖過小組賽，那是自1938年以來德國隊首次沒有晉級到最後16強，不知這個歷史會不會重演在德國隊身上。