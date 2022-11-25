數據科普｜世界盃開局雖爆冷 冠軍熱門續受青睞 網民最撐邊隊捧盃？

這幾天是足球強者隕落的日子。在世界盃的第3天，世界排名51的沙特阿拉伯以兩個驚人入球擊敗了冠軍大熱門阿根廷，成為世界盃史上最大冷門之一。阿根廷的美斯在10分鐘射入12碼後，好像大局已定只是等待完場的勝利時刻。不料下半場48分鐘沙特阿拉伯的Saleh Al-Shehri接到一記長傳球後追平一球，幾分鐘後Salem al-Dawsari一記漂亮的弧線球把皮球送入龍門上角，阿根廷在2比1落後的情況下隊球失去了組織沒法再取得入球，爆出驚人冷門。
文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官
第4天，輪到德國了，日本隊在卡塔爾創造了第二個大冷門，戲劇性地逆轉擊敗四屆冠軍德國隊。然而日本的勝利並不像沙特阿拉伯的那樣令人震驚，畢竟日本是世界盃常客，過去六屆世界盃決賽有三次打進入最後16強。
在足球的世界裡，一切皆有可能。2018年世界盃決賽就有類似的情況，冰島和克羅地亞等弱旅進入淘汰賽階段，時任世界盃冠軍德國隊未能闖過小組賽，那是自1938年以來德國隊首次沒有晉級到最後16強，不知這個歷史會不會重演在德國隊身上。
網民看好阿根廷捧盃
看看冷門會否繼續出現和那個國家隊會奪冠是個有趣的題目，從大數據系統抽出有關世界盃冠軍預測的網上討論，裏面包含10個語種和12隊較熱門球隊。從開賽前一個月(10月20日)至截稿的今天(11月24日)共有65萬條討論，再把它分成開賽前(10月19日至11月19日)和開賽後(11月21至11月23日)兩組做一個對比，六大熱門依然是阿根廷、巴西、法國、英格蘭、德國和西班牙，有趣的是網民對阿根廷拿走冠軍的機會依然看好，沒有被輸給沙地阿拉伯那一役有所動搖。要留意的是英格蘭6比2勝伊朗後網民對她信心大增，討論量從10%升到15%。
隨着數據科學的流行，趁着世界盃這個時機不同預測模型出台較勁，它們用上許多不同因素如球隊、球員實力、比賽地點和天氣狀況等等，通過計算找出那支球隊最有機會在卡塔爾奪取冠軍。我從那65萬條討論中找出幾個比較多人提及的預測模型及其產出的決賽隊伍和冠軍總結下來給大家參考一下。有些模型會把最新賽果輸入更新他們的預測，有興趣的讀者可到他們的網頁跟進。
預測模型有不同門派，所以你看到上面不同的結果預測，畢竟足球比賽總會有一些運氣成分。冠軍會否從這五隊由熱門預測模型算出來的球隊：依熱度為巴西、阿根廷、法國、比利時和西班牙呢？？相信要等到決賽(12月18日)才知道。
參考：https://tocanan.notion.site/bf6032a789a54b2d8ecc032b801a4894