新世界首創過渡性房屋「智慧社區」　聯乘4大跨界企業惠逾萬基層戶(附申請表連結)

新世界發展（017）為紓緩基層市民住屋壓力，日前宣布為進一步創造共享價值（Creating Shared Value）理念，聯乘4大跨界企業及機構，包括「周大福慈善基金」、「Microsoft香港」、「HKT」及 「Pricerite實惠」，攜手建立全港首個過渡性房屋「智慧社區」，更首創引入各項創新方案，解決基層住屋需要。
周大福慈善基金捐助400萬港元成「拎喼入住」項目
為全面支援基層家庭，周大福慈善基金捐款400萬港元，除資助一般住戶的基本家庭電器以外，更首創設立緊急支援單位，並由Pricerite實惠為單位設計及配置基本傢俬及家居用品，為住戶締造安樂窩。
周大福慈善基金主席鄭家成表示，基金多年本着「織善社區」理念，與地區機構共同建立慈善新範本，「社區客廳」是其中一個例子，希望這次能將這項目的經驗延伸至過渡性房屋社區，為居民的生活注入新動力。
Microsoft香港創新教室引入STEM課程
「智慧社區」結合多方創意，並獲多間企業支持，除提供基本生活配置給住戶，亦注 入獨特創新元素。Microsoft 香港及 HKT 首次在過渡性房屋項目內攜手支援 「Innovation Hub」創新教室，目標對象包括兒童、在職青年及長者住戶等。 Microsoft 香港除捐贈翻新手提及變形平板電腦外，亦夥拍「Hour of Code Hong Kong （一小時編程香港）」等教學團體，為住戶度身訂造 STEM、人工智能（AI）等課程， 並邀請義工於現場及線上教學，協助基層住戶學習及向上流動。
HKT支援電訊、醫療、教育服務
為打造全方位的「智慧社區」，HKT 於四個過渡性房屋項目加入電訊、醫療及教育服務，當中包括免費為緊急支援單位提供「網上行1000M家居寬頻」及「Wi-Fi 服務」、「DrGo 遙距視像診症」及即日處方藥物派送服務，助住戶解燃眉之急，並以科技協助變故家庭重上軌道。 配合寓學習於娛樂大趨勢，HKT 同時於「Innovation Hub」創新教室設置 eye AI 互動機械人、提供「HKT education創意科技工作坊」和「Now TV STEM 學習組合」，以電子書、編 程（Coding）教育及體感互動遊戲等，加上提供課堂以外以STEM 為題材的趣味性教學節目，包括科學、技術、工程、數學、天文和藝術，加深小朋友對 STEM 及不同範疇知識的興趣。
Pricerite實惠設智能購物牆及首引入混合式超市
另外，為提供完善的社區設施，項目更首設混合式超市，結合網購及實體的線上線下購物模式。當中由Pricerite實惠引入創新智能購物牆，設置家居用品自助購物點，提供多款家居用品、家電、傢俬及食品等，方便生活所需。住戶只需以智能手機掃描購物牆上的貨品QR碼，即可以優惠價在Pricerite網店購買各式各樣家居生活用品，更不設最低送貨消費金額，只要輸入指定過渡性房屋地址，即可享免費送貨服務。
新世界過渡性房屋資料：
新世界共提供3000伙過渡性房屋
新世界轄下4幅用地過渡性房屋項目，分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍， 並由香港路德會（路德會）、基督教香港信義會（信義會）、東華三院及要有光負責營運。當中粉錦公路「雙魚薈」及新田項目將於今年第三季至第四季陸續落成及入伙，項目交通配套完善，分別設有小巴、巴士及村巴服務，全日往來港鐵站，有興趣的合資格人士，可向營運機構查詢詳情。
新世界發展執行董事薛南海表示：「新世界集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，全力支持政府的過渡性房屋計劃，並透過匯聚各界創意力量，為 社會注入創新思維，紓緩基層住屋壓力外，亦幫助他們向上流動。是次計劃感謝周大福慈善基金、Microsoft 香港、HKT 及 Pricerite 實惠，與我們攜手創建『智慧社區』， 利用各大企業自身力量，跨界發揮共享價值精神。」
新世界過渡性房屋申請：
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