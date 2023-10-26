施政報告2023｜香港機電工程商協會：精簡行政程序能帶動提量提速效果

行政長官李家超日前發表《2023施政報告》，香港機電工程商協會表示，相信《施政報告》各項措施的配合下，精簡行政程序能提速造地及發展，亦歡迎技術人才留港發展計劃，為業界帶來人才。

會長高志偉：政策措施提速社會發展 香港機電工程商協會會長高志偉表示，政府着力推動多項大型發展項目，包括「北部都會區」、交椅洲人工島、活化紅磡站及周邊用地、發展前南丫島石礦場用地及善用「綠化地帶」等，料該些項目能發揮不同區域的潛力，帶動本港長遠經濟發展。 高志偉又指，若能夠在保持質量和安全的標準下，將行政程序精簡和優化，能令各項工程及項目達致提量、提速、提效、提質的效果。 至於有關技術人才留港發展計劃，高志偉認為，各類大小基建工程陸續上馬動工，料建造業界人手仍緊張，希望透過相關技術人才留港發展計劃等誘因，以吸引人才加入，為業界培育高質量人才。