消委會｜免沖水洗髮用品或含致癌致敏物　六成樣本含高濃度酒精易令秀髮變旱

消費者委員會檢視本港市面上21款免沖水洗髮用品樣本的標籤資料並綜合海外的研究報告，發現部分壓縮氣罐裝產品所用的石油氣氣體成分或有潛在苯污染問題。另有逾六成樣本標示含變性酒精/酒精，而且普遍使用濃度亦較高過度使用有可能令頭髮變得乾旱；逾五成樣本成分列表標示含香料致敏物質。消委會提醒消費者，免沖水洗髮用品屬暫時舒緩方案，並非如使用洗頭水和清水洗頭般能清潔油脂和污垢，長期使用更會有發炎或影響頭髮生長風險，消費者要小心選擇和使用。

壓縮氣罐裝產品有機會含致癌物苯

2022年美國有檢測發現，其檢測的34個品牌合共148個批次免沖水洗髮用品樣本中，逾7成樣本首次噴出的氣體均檢出可檢測水平的苯。同年，新西蘭有研究指出，含丙烷、丁烷、異丁烷或氫氟碳化合物152a等推進劑成分的產品較普遍有苯污染問題，而這些氣霧推進劑亦常見於免沖水洗髮產品。苯天然存在於原油，有機會因為溶劑殘餘或者推進劑所含雜質等原因，令苯於技術上無可避免地存在於免沖水洗髮用品產品中，而使用時，除了會噴出石油氣氣體外，亦有機會同時噴出苯。苯容易被皮膚吸收，可經皮膚接觸和呼吸進入體內，被國際癌症研究機構歸類為令人類患癌的物質。短期經由呼吸吸入苯，可引致嗜睡、頭暈，對眼睛、皮膚和呼吸道造成刺激。若長期吸入，則可能增加貧血、患上白血病的機會。

消委會是次檢視的樣本中，11款壓縮氣罐產品全部標示含丙烷、丁烷、異丁烷，或氫氟碳化合物152a等石油氣氣體成分，當中有4款同時標示含有環矽氧烷化合物D5及／或D6。雖然海外研究指出並非所有壓縮氣罐裝產品都存有高濃度苯，而本會檢視的壓縮氣罐樣本中亦不是全部都標示含有環矽氧烷化合物，而現時亦沒有證據顯示間中使用免沖水洗髮產品會對人體產生危害，但以安全和環保等考慮因素，消委會建議消費者盡量減少使用含石油氣氣體成分和環矽氧烷化合物的產品，改用其他配方較簡單的免沖水洗髮產品。