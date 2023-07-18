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2023-07-18 11:15:59

港區國安法｜稱被凍結財產者可挑戰執法機關權利受保障 林定國：國安法只針對少數危害國安人士

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林定國表示，陳嘉信涉「司法抄襲」事件，是反映本港優良的上訴機制。(資料圖片)

港區國安法｜稱被凍結財產者可挑戰執法機關權利受保障 林定國：國安法只針對少數危害國安人士 (資料圖片)

律政司長林定國今日（18日）在法律高峰論壇上致辭時指，香港獲評為全球第三最受歡迎的仲裁地，法制基礎建設穩健備受肯定，要維護優越的營商環境，關鍵離不開國家安全和穩定，實施《港區國安法》是完善一國兩制體系的重要一步，當中針對的只是極少數危害國家安全的人，廣大奉公守法的企業和投資者的財產，一如既往地依法受到保護；至於針對危害國家安全罪行相關財產的凍結及限制等，《港區國安法》有嚴格的程序要求，受影響的人士可向法院挑戰有關執法機關的行為，權利依法受到保障。

林定國又指，律政司一直致力保持香港法律制度的競爭力，包括確保支持仲裁的法律框架與國際接軌，同時積極優化香港與內地就民商事司法互助的機制，至今已經與內地達成共9項相關安排，目前正爭取盡快落實與內地民商事判決相互執行的條例，希望構建更全面有效的機制，減低當事人提出平衡訴訟的需要，進一步增強香港作為爭議解決地點的競爭力。

 

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