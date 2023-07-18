港區國安法｜稱被凍結財產者可挑戰執法機關權利受保障 林定國：國安法只針對少數危害國安人士

律政司長林定國今日（18日）在法律高峰論壇上致辭時指，香港獲評為全球第三最受歡迎的仲裁地，法制基礎建設穩健備受肯定，要維護優越的營商環境，關鍵離不開國家安全和穩定，實施《港區國安法》是完善一國兩制體系的重要一步，當中針對的只是極少數危害國家安全的人，廣大奉公守法的企業和投資者的財產，一如既往地依法受到保護；至於針對危害國家安全罪行相關財產的凍結及限制等，《港區國安法》有嚴格的程序要求，受影響的人士可向法院挑戰有關執法機關的行為，權利依法受到保障。