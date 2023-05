港大團隊研AI偵測監察 實時警報跌倒打鬥遇溺

「概覽和聚焦人工智能異常狀況偵測技術」(Glance and Focus AI Anomalies Detection Technology)由香港大學運動人工智能實驗室總監、電機電子工程系霍偉棟博士領導團隊研發,成員陳穎賢指,過往AI分析局限在單張靜態圖像的信息,而新技術可實時分析僅四分一秒的連續圖像,配合「前因後果」判斷異常表現,包括意外狀況和打鬥、虐待等暴力行為,即時發出警報,以便及時救援。 霍偉棟補充,新技術可分析普通鏡頭獲取的影像和熱感鏡頭的偵測,前者準確度逾九成;後者略遜、形容「會差少少」,但因只辨識人體骨骼的動作,不涉個人面貌身體特徵,令個人私隱得到保護。

現時新技術已在匡智兒童宿舍、香港保護兒童協會和民生書院泳池應用。霍偉棟透露,團隊分別獲創新及科技基金之公營機構試用計劃在2023-24配置在公共場所中監測溺水情況,同時獲智慧交通基金資助,研究應用新技術於交通燈位,以熱感攝像偵測分析道路使用者,再調整轉燈的時間,方便老年人、兒童、坐輪椅或行動緩慢人士過馬路。團隊又研究在巴士總站就涉及行人的危險狀況向巴士司機發出預警,預料年底試行。

團隊憑此研發項目,今年在日內瓦國際發明展中贏得「CAI Award 發明創新獎(中國代表團)」和「Prize of the Delegation of Malaysia 」的2項特別大獎及1項金獎。