港大團隊研AI偵測監察 實時警報跌倒打鬥遇溺

近年愈來愈多人為確保幼兒和長者安全，會在家中安裝智能攝影機遙距監察家中情況。港大團隊研發人工智能偵測技術，透過熱感鏡頭偵測和分析人體骨胳關節點推斷動作，準確偵測跌倒、暈倒、溺水等意外，再即時警報異常狀況。技術準確度達九成以上，已在個別兒童院舍和泳池應用，並將擴展至交通燈位和巴士總站。港大指，該偵測監察技術不會涉及個人面貌身體特徵，可保護個人私隱。憑新技術，團隊今年在日內瓦國際發明展奪得3個獎項。

「概覽和聚焦人工智能異常狀況偵測技術」(Glance and Focus AI Anomalies Detection Technology)由香港大學運動人工智能實驗室總監、電機電子工程系霍偉棟博士領導團隊研發，成員陳穎賢指，過往AI分析局限在單張靜態圖像的信息，而新技術可實時分析僅四分一秒的連續圖像，配合「前因後果」判斷異常表現，包括意外狀況和打鬥、虐待等暴力行為，即時發出警報，以便及時救援。

霍偉棟補充，新技術可分析普通鏡頭獲取的影像和熱感鏡頭的偵測，前者準確度逾九成；後者略遜、形容「會差少少」，但因只辨識人體骨骼的動作，不涉個人面貌身體特徵，令個人私隱得到保護。

