日本傳媒報道，一名58歲中國籍男子昨日(8日)攀登富士山期間不適猝死，是富士山上周開放夏天登山以來，首次有登山客死亡。報道指，死者為58歲的黃姓男子，任職公務員。本港工業貿易署回覆《am730》查詢時，證實死者為該部門職員，署方對此深感難過並已聯絡事主家人致以深切慰問，以及會提供適切協助。
香港入境事務處回覆《am730》查詢時表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本國大使館了解情況及跟進事件，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。
開放夏天登山以來首次有人死亡
報道指，死者與妻子昨日下午1時許由富士山的五合目出發，沿山梨縣的「吉田路線」登山。大約7個小時後，在晚上8時許，男子在海拔逾3,100米的八合目感到不適，失去知覺，一名路過的登山者見狀向山間小屋的職員報警，由用運載物資的專用車輛運送到救護站，但駐守當地的醫生大約在晚上9時45分確認他死亡，警方將調查死因。
登山小屋的職員表示，死者是裝備齊全的登山者。山梨縣警方表示，男子在登山途中感到不適，曾多次停下休息。