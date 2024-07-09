日本傳媒報道，一名58歲中國籍男子昨日(8日)攀登富士山期間不適猝死，是富士山上周開放夏天登山以來，首次有登山客死亡。報道指，死者為58歲的黃姓男子，任職公務員。本港工業貿易署回覆《am730》查詢時，證實死者為該部門職員，署方對此深感難過並已聯絡事主家人致以深切慰問，以及會提供適切協助。

香港入境事務處回覆《am730》查詢時表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本國大使館了解情況及跟進事件，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。