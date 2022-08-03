確診兒童壞死性腦炎個案增　專家拆解稀釋BB版復必泰風險高

六個月大至三歲幼童自周四(4日)起可接種科興疫苗，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強稱，根據本地數據顯示，第五波染疫兒童需要急診的1,000宗個案中，有「非常大數目」兒童需要入住深切治療部(ICU)，而1,000宗個案中的死亡率遠高於流感，3歲以下幼童染疫後惡化的風險，更較年紀較長的兒童高。

葉柏強： 兒童重症死亡人數大增

葉柏強又提及，第五波高峰期後，兒童個案本來有所回落。惟開學後，個案增加，兒童出現重症死亡人數大增。他呼籲，3歲以下兒童盡快打針，而家長亦需盡快完成接種三針疫苗，以保護家中幼童。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，雖未有國際權威文獻，列出幼兒接種科興詳細數據，但不少國家的研究數據，加上內地不少幼童接種後證明疫苗均安全有效，根據各種「Real world data」，科委會認為幼童能夠接種科興。

稀釋製作BB版復必泰疫苗難度高

問及為何只能接種科興，而不能稀釋復必泰疫苗供幼童使用？崔俊明解釋，目前復必泰分為成人、兒童及嬰幼兒版疫苗。本身成人疫苗已需要根據藥廠規定，先用1.8毫升生理鹽水進行稀釋，再供成人接種。至於兒童疫苗並不是用稀釋方法，而是抽取成人疫苗的0.1毫升劑量，予兒童接種。

至於製成嬰幼兒疫苗難度更高，因其需在成人疫苗抽取0.03毫升劑量。惟問題是，目前醫學界能夠抽取最少份量而有作用的疫苗，為維他命K1藥物的0.05毫升，故抽取0.03毫升劑量難度極高。

促政府交代為何採購有困難

他坦言，就算能夠成功抽取，亦擔心抽取的份量多或少會影響準確性。如政府買不到嬰幼兒版疫苗，可以買兒童版疫苗，再由兒童版疫苗抽取0.06毫升劑量，相信會「容易啲」。惟崔俊明指，政府至今仍稱買不到兒童版復必泰疫苗，應向市民交代原因，「藥廠話供應唔係問題，究竟樽頸係邊？」