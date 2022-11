來港1個多月的美國駐港澳總領事梅儒瑞(Gregory May),繼日前光顧兩餸飯店後,今日(5日)他再到香港大球場觀看國際七人欖球賽事,並在社交平台發文,表示賽事精彩,好享受看台的氣氛。

梅儒瑞: 好 enjoy南看台嘅氣氛

梅儒瑞表示:「好開心喺香港第一次睇七人欖球賽,美國隊同日本隊嘅比賽表現非常精彩!我仲好enjoy南看台嘅氣氛添!」(So great to attend my first Rugby Sevens match, a great game between USA and Japan. I also enjoyed visiting the South Side.)

帖文吸引不少網民留言,有人讚領事先生說得好,認為氣氛特別,感謝他説好香港故事,亦有人表示「特別影個場,識玩」、「領事先生,懂得幽默啊!」,甚至建議他「食住兩餸飯睇吖嘛」。