天氣清爽的日子不少人喜愛行山，不過有人卻在行山之餘，在山上進行疑似肉體交纏的運動。近日網上社交平台瘋傳一則影片，影片中有人以手機拍攝獅子山的山頂，放大後竟發現有兩人懷疑上演一齣「活春宮」，畫面令人瞠目結舌。

山頂上兩人疑似脫光身上衣物

在社交平台「Threads」上，日前流傳一則影片，影片可見相信是獅子山的山頂，影片貌似未有特別事發生，不料當拍片者「Zoom-in」放大時，卻看到山頂上有兩人疑似脫光身上衣物，並進行「肉體交纏」運動，尺度大膽。有網民指，該影片最初應由短影片平台「抖音」發布，其後再被人轉發。有人根據拍片者帳號猜測，指應該是由九龍塘、近黃大仙一帶拍攝過去。

網民：君臨天下嘅感覺

影片發布到網上後立即被瘋傳，並轉貼至多個平台引起網民討論，有網民笑稱兩人是到山頂修練，「穿到現代的我與姑姑的山上修仙生活」、「睇嚟果兩個係行山友，愛到要同大自然融為一體」、「小龍女同楊過上山修練遮」、「係君臨天下嘅感覺」；亦有網民重點在拍片者的手機上，好奇手機的拍攝像數，「想知咩電話型號」、「咩手機？ 」