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2024-02-20 20:14:45

農曆新年2024｜康文署今起3區辦元宵綵燈會 雜技魔術舞蹈共冶一爐

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康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(林靄怡攝)

康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(林靄怡攝)

康文署由今日(20日)起至本月25日會於香港文化中心露天廣場、香港單車館公園、天水圍公園及銀座廣場舉辦「甲辰年元宵綵燈會」，展示不同主題的璀璨綵燈並安排連串精彩活動，費用全免。
 
3個場地的特色綵燈亮燈時間為上述期間每晚6時至11時，並於特定日子分別舉行綵燈晚會，送上一系列精彩節目。市民可欣賞到湖北省演藝集團的民族歌舞、雜技、黃梅戲及魔術表演，以及本地年輕藝術家和地區團體在「青年之夜」的流行音樂和舞蹈表演等；香港電台精裝流動廣播車更會化身為「元宵POP UP LIVE」流動直播室，與現場觀眾歡度佳節。
 

1. 香港文化中心露天廣場

2月20日至2月25日    
●以「迎春接福・祥龍獻瑞」為題，透過各式喜慶綵燈及穿梭於年花間的舞龍水池燈組，呈現春暖花開、萬物生機勃勃的新春氣氛
●燈謎競猜

2月23日晚上7時30分至9時30分    
青年之夜：
●由本地年輕藝術家和地區團體擔綱演出，包括舞蹈、中樂、流行音樂和樂隊表演

2月24日晚上7時30分至10時    
綵燈晩會：
●湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演
●元宵POP UP LIVE
●歌舞及舞蹈表演

2. 香港單車館公園

2月20日至2月25日    
●以「童趣夢幻樂園」為主題，透過一系列富有童趣及色彩繽紛的燈組，與大人和小朋友一同共度良宵佳節
●燈謎競猜

2月23日晚上7時30分至10時    
綵燈晩會：
●湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演
●元宵POP UP LIVE
●流行音樂表演、舞麒麟演出及示範體驗

康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供) 康文署在3區舉辦元宵綵燈會。(康文署提供)

3. 天水圍公園及銀座廣場

2月20日至2月25日    
●主題為「『龍』情蜜意慶新歲」，以龍鳳呈祥的大型走馬燈迎接市民，連同場內其他可愛動物綵燈，與市民喜迎龍年，祝賀大家平安吉祥
●燈謎競猜

二月二十五日晚上七時三十分至十時    
綵燈晩會：
●湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演
●元宵POP UP LIVE
●花式跳繩、街舞、流行音樂及舞蹈表演

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