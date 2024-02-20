農曆新年2024｜康文署今起3區辦元宵綵燈會 雜技魔術舞蹈共冶一爐

康文署由今日(20日)起至本月25日會於香港文化中心露天廣場、香港單車館公園、天水圍公園及銀座廣場舉辦「甲辰年元宵綵燈會」，展示不同主題的璀璨綵燈並安排連串精彩活動，費用全免。



3個場地的特色綵燈亮燈時間為上述期間每晚6時至11時，並於特定日子分別舉行綵燈晚會，送上一系列精彩節目。市民可欣賞到湖北省演藝集團的民族歌舞、雜技、黃梅戲及魔術表演，以及本地年輕藝術家和地區團體在「青年之夜」的流行音樂和舞蹈表演等；香港電台精裝流動廣播車更會化身為「元宵POP UP LIVE」流動直播室，與現場觀眾歡度佳節。



1. 香港文化中心露天廣場 2月20日至2月25日

●以「迎春接福・祥龍獻瑞」為題，透過各式喜慶綵燈及穿梭於年花間的舞龍水池燈組，呈現春暖花開、萬物生機勃勃的新春氣氛

●燈謎競猜 2月23日晚上7時30分至9時30分

青年之夜：

●由本地年輕藝術家和地區團體擔綱演出，包括舞蹈、中樂、流行音樂和樂隊表演 2月24日晚上7時30分至10時

綵燈晩會：

●湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演

●元宵POP UP LIVE

●歌舞及舞蹈表演

2. 香港單車館公園 2月20日至2月25日

●以「童趣夢幻樂園」為主題，透過一系列富有童趣及色彩繽紛的燈組，與大人和小朋友一同共度良宵佳節

●燈謎競猜 2月23日晚上7時30分至10時

綵燈晩會：

●湖北省演藝集團民族歌舞及雜技表演

●元宵POP UP LIVE

●流行音樂表演、舞麒麟演出及示範體驗