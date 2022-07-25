香港拯救貓狗協會︰疫情移民潮棄養貓狗增一倍

疫情持續逾兩年半，經濟不景致貓狗棄養個案亦上升。香港拯救貓狗協會指出，疫情加上近日移民潮，今年上半年貓狗棄養個案比例較疫情前升一倍。期間，累計有150隻貓被棄養，狗則有約50、60隻。協會透露每天平均收到約10宗要求接收棄養動物的求助，但因資源所限，最多只能處理2、3宗；呼籲飼主應把寵物視為家中一員，重視其生命不應輕言棄養。

「貓店長」「狗店長」因商店結業失業

協會創辦人謝曉梅表示，疫情前協會接收的流浪貓狗與棄養寵物的比例約為八比二，但疫情帶來的結業潮，部分「貓店長」、「狗店長」亦「失業」頓失所依；移民潮下部分飼主不為寵物辦移民手續，選擇棄養，致該會接收流浪貓狗與棄養貓狗的數量比例變成六比四。她補充指，部分人認為寵物移民的申請繁複、費用高昂，故在規劃移民初期已無將寵物納入計劃，部分則在處理時不懂手續，又或訂不到寵物機位而放棄。亦有人疑因移民面對不明前景，不帶同寵物離港，如有飼主將狗狗暫託給朋友，指在英國成功買樓後才可能接回狗狗。謝建議，打算移民的人，可在網上群組了解其他人成功帶走寵物移民的例子和心得，而部分國家的貓狗移民手續不複雜，可自行辦妥。

兩個月大柴犬因晚上吠被棄養

部分人養寵物時「一時衝動」，謝曉梅憶述，棄養寵物未必與年紀或品種直接有關係，「最近我哋(協會)收到一隻兩個月大的柴犬，只因為狗狗常喺晚上吠，主人嫌嘈唔要」，「亦有布偶貓，主人嫌佢甩毛，加上主人懷孕，貓咪被棄養。」她指出，棄養寵物的主人欠缺養寵物是一生一世的責任及承諾，提醒飼主應將愛寵當成家人，即使有經濟困難或家庭狀況有變，也不應輕棄養。

謝曉梅坦言，救助團體資源有限，如協會只能收容500隻貓狗，即使每日有貓狗獲領養，現仍有250隻動物「滯留」，當中50、60隻貓狗因病弱或有攻擊性而需長居協會，每月開支最少要40萬元，故無法「來者不拒」。她認為需加強宣傳暫託服務，鼓勵更多養寵物人士成為流浪貓狗的暫託家長，令更多流浪動物獲適切照顧。

為籌集更多資金，協會與科創社群CATCATION及商場北角匯合作，推出《Cat.Art.Metaverse》NFT喵畫慈善競投。義賣所籌得善款將全數撥捐香港拯救貓狗協會，為流浪動物提供醫療服務等。有興趣人士可在下月25日至10月9日，於指定競投網址內出價。