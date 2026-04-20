公務員加薪｜薪酬趨勢調查5月揭盅　報道指火災聆訊揭制度漏洞或令加幅「讓步」

涉及約18萬名公務員的薪酬趨勢調查即將完成，預料下月公布。按機制，政府會再諮詢各公務員職工會意見，最後由行政長官會同行政會議拍板。惟大埔宏福苑火災聆訊揭露多個部門在制度及執行上的嚴重問題，令輿論壓力驟增。今日有傳媒報道引述有政圈中人擔心，若今年再公布公務員加薪，可能惹起公眾反彈，有行政會議成員透露，民情或影響最終決定，即使加薪幅度亦可能要「讓步」。
按既定機制，政府在決定薪酬調整時會考慮六大因素，包括經濟狀況、生活成本、財政情況、薪酬趨勢淨指標、公務員工會訴求及士氣。惟過去政府亦會因應民意作政治決定，近日就宏福苑火災聆訊揭示多項制度漏洞，包括工程監管失效、房署審查未能發現棚網問題、999通報機制過時等，引發社會關注。
社會對公務員工作文化「有非常強烈意見」
今日有傳媒報道引述有行會中人表示，會充分審視六大因素作決定，但同意近日社會對公務員工作文化「有非常強烈意見」，成為把關的重要考慮，「就算加薪可能都加得唔足，或要做少許『讓步』」。另一行會中人指，若有留意聽證會完整內容，可能都會對部門工作文化搖頭歎息，以現時民情而言，「可能真係唔加，大家覺得更合理」。
公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為將火災揭露的問題全盤歸咎公務員並不公平。他強調前線人員努力工作，消防員甚至犧牲性命，社工亦日以繼夜支援災民，問題在於機制設計而非前線同事。
立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松指出，聆訊令公務員承受更大輿論壓力，但整體水平仍屬優秀。他指，過去6年有3年凍薪，薪酬已落後私人市場，若因社會情緒而壓低加幅，恐加劇人才流失。
行會成員湯家驊則指，明白近日社會輿論氛圍，但公務員薪酬調整會影響整個社會，不應草率決定。