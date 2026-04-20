公務員加薪｜薪酬趨勢調查5月揭盅　報道指火災聆訊揭制度漏洞或令加幅「讓步」

涉及約18萬名公務員的薪酬趨勢調查即將完成，預料下月公布。按機制，政府會再諮詢各公務員職工會意見，最後由行政長官會同行政會議拍板。惟大埔宏福苑火災聆訊揭露多個部門在制度及執行上的嚴重問題，令輿論壓力驟增。今日有傳媒報道引述有政圈中人擔心，若今年再公布公務員加薪，可能惹起公眾反彈，有行政會議成員透露，民情或影響最終決定，即使加薪幅度亦可能要「讓步」。

按既定機制，政府在決定薪酬調整時會考慮六大因素，包括經濟狀況、生活成本、財政情況、薪酬趨勢淨指標、公務員工會訴求及士氣。惟過去政府亦會因應民意作政治決定，近日就宏福苑火災聆訊揭示多項制度漏洞，包括工程監管失效、房署審查未能發現棚網問題、999通報機制過時等，引發社會關注。