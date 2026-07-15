DSE放榜2026｜港華鄭子絃視力餘一成仍奪狀元　女拔狀元因病妹留港讀醫【持續更新】

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.6萬名日校考生。在一眾考生當中，共誕生14男10女共24名「狀元」，包括11名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**成績的「超級狀元」。今屆DSE共有近1.6萬名日校考生，考獲符合升讀大學學士學位課程普遍入學要求的「332A33」成績，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每一學位由約1.2名日校考生競爭。 24名「狀元」分布在15間中學，包括首次有DSE「狀元」便是「超級狀元」的將軍澳保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦曾次誕生狀元；屯門保良局董玉娣中學就連續第二年有「狀元」。誕生狀元的學校同樣有多間傳統名校，包括皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院等。

英華女校超狀唐小雅受經商父母薰陶 擬報港大法律工商管理雙學位 英華女學校唐小雅成為超級狀元計劃報讀香港大學工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程。唐小雅表示，自己從小就對法律有興趣，學校也舉辦過不少法律相關講座，令她想繼續深入鑽研；修讀經濟則與父母的工作有莫大的關係，父母從事商業有關的工作，經過的多年薰陶，以及其本身對經濟科的興趣，與家人商量後，認為法律配搭工商管理是理想組合，無論日後投身法律或商界，均有助提升競爭力。

連續4年有狀元誕生的協恩中學誕生一名超級狀元。劉彥彤表示「喜出望外」，她來自「中大畢業」家庭，父母及家姐均畢業於香港中文大學，其家姐正就讀中大醫學院。劉彥彤表示，自己有意跟隨家姐步伐，立志成為具同理心及助人為本的醫生。 【協恩中學超狀劉彥彤出身「中大畢業」家庭 跟隨家姐讀醫】 皇仁書院誕1超狀2狀元 3人盼留港讀醫應對人口老化 港島傳統名校皇仁書院誕生2名「狀元」以及1名「超級狀元」，刷新該校歷屆最佳紀錄，分別是超級狀元吳家穎、狀元趙汝謙及唐明德。三人均表示計劃入讀醫科。吳家穎、趙汝謙計劃入讀香港大學醫學院，唐明德計劃赴中文大學醫學院。三人選讀醫科理由相近，均指觀察到香港人口老化、醫護人手長期短缺，疫情期間更體會醫療壓力，故希望服務市民。

喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 指「KOL實習生」被捕是警惕 喇沙書院誕生一位超級狀元許樂，和一位狀元莊梓謙。兩位狀元均表示會留港修讀醫科，暫未決定入讀哪一間醫學院。對於近期有「KOL女醫科實習生」因行為失當被終止實習及被捕，他們認為是警惕，提醒要謹言慎行。雖然AI浪潮衝擊教育界，但兩人均認為老師始終比AI更好。 【喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 聽Stray Kids及譚詠麟減壓】 沙田崇真首誕狀元 鄭一力：由中一全級排90多名逐漸進步 沙田崇真中學今次有狀元誕生。鄭一力考獲6科5**佳績，他表示中一入學時成績只屬學校中下游水平，排90多名，成續每年不斷進步，最終成為該校首位DSE狀元。鄭一力認為，成為狀元是「超水平發揮」，特別是個別科目於考試完結後，其實感覺發揮不如平時。他感謝學校一直以來的培養，並希望以成績回饋學校。

▼誕生狀元學校▼

沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的劉子湉為學校首名狀元，她自小一入讀該校，讀完小五後沒有修讀六年級，而是直接跳級升讀七年級。她對放榜成績深感滿意，又透露母親是香港中文大學物理學教授，父親則在公司工作、近期已退休。由於自小住在大學宿舍，她對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣。」 【沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫】 保良局董玉娣中學狀元李心兒 正在哈佛參加暑期課程

保良局董玉娣中學連續兩年誕生狀元，今屆的狀元李心兒早前獲得哈佛大學香港校友會教育基金的2025年「哈佛書獎」獎學金，並在今年暑假參加「哈佛導師計劃」，現正遠笈美國哈佛參加暑期導師計劃，一個月後回港，因此未能親身返回學校領取DSE成績單。該校指，學生在今屆文憑試考獲「332A」成績的比率高達97.4%，整體獲得5級或以上及4級或以上的人數亦破歷屆紀錄，同時有另一學生在體育科考獲5**成績。 香港華仁書院狀元鄭子絃 有先天眼疾視力餘一成