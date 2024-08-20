華嫂冰室得閒飲茶等39間香港餐廳登大眾點評2024必吃榜 (旅發局圖片)

華嫂介紹指，冰室的招牌菜就有菠蘿包、芝士咸牛肉蛋朱仔包、蕃茄濃湯底粉麵等；其中店裡的菠蘿包是每天早上從父親輩合作的供應商進貨，保證當天現做；到店後也會用焗爐現焗，奶油亦鹹香味十足，能夠充分提升麵包的香味。 上榜後助吸內地客 華嫂表示，登上「必吃榜」之後，不只是上榜門店，尖沙咀、灣仔等分店也迎來了更多內地客，目前尖沙咀門店內地客人佔比高達8成，「內地客人把華嫂冰室當作香港值得一試的餐廳」。她又表示本港飲食業面對租金壓力，且難以招聘有質素員工，另外香港冰室餐廳做好自己本分、做好食物，相信會有「回頭客」。 焗肉醬意粉食譜 十個步驟還原港式茶餐廳味道

2024大眾點評必吃榜 定食Doraya（尖沙咀店）

禾牛薈火鍋館（尖沙咀店）

沙嗲王（黃金廣場店）

泰面（灣仔）

得閒飲茶（太子店）

十三姨（佐敦店）

華嫂冰室（皇廷廣場店）

MASHI NO MASHI

添好運（深水埗店）

Pica Pica

Fiata Pizza

泰館（上環店）

生記粥品專家（畢街店）

甘牌燒鵝（寶華商業中心店）

嘉樂冰廳（荃灣總店）

坐忘（天后店）

炳記茶檔

勝香園 味美道來｜意粉名店廚圓兒時夢想 逆市開蟹湯拉麵刨冰店

2024大眾點評必吃榜 正九清湯腩（油麻地店）

英記面家

竺扶大班燒味（灣仔）

沾仔記（廟街店）

通達食店（油麻地店）

佳佳甜品（白加士街）

麥文記面家（佐敦店）

裕記燒鵝大飯店（深康路）

華姐清湯腩（天后電氣道店）

新讚記點心皇（新風大樓店）

憶食尚臘味煲仔飯（佐敦店）

新興食家

燒鵝大皇

六福菜館（西貢店）

逸東軒

明記飯店（寶靈頓道店）

彭慶記

十八座狗仔粉

牛魔王清湯腩咖喱專門店

隨便燒烤麻辣雞煲（佐敦店）

利強記北角雞蛋仔（彌敦道店） 中秋節酒店月餅65折早鳥優惠！奶黃/雙黃白蓮蓉/榴槤冰皮/禮盒