47人初選案｜控方證人區諾軒： 九東協調會議曾達共識　以「靈童制」決定替補人選(更新)

民主派47人涉嫌參與「35+」初選，爭取立法會過半否決財案被控，16人否認串謀顛覆國家政權罪受審。認罪被告區諾軒今日（14日）續於西九龍裁判法院作供，指戴耀廷於2020年1月尾飯局中曾闡述「大殺傷力憲制武器」，就是「2次否決財政預算案，解散立法會，令行政長官下台」。

區諾軒今續作供確認2020年1月尾飯局中，戴耀廷曾闡述「大殺傷力憲制武器」，就是「2次否決財政預算案，解散立法會，令行政長官下台」。席上李永達認為民主動力為「過往做開唔同初選同協調工作嘅泛民機構」，雖然未有言明聯絡趙家賢，惟其身為民動召集人，與之聯絡順理成章，而民動角色負責行政工作、收集報名表格及宣傳。李永達又提議區和戴耀廷合作擔任協調人，推動初選，區即場答應。

47人初選案｜區諾軒：： 九東協調會議曾達共識 以「靈童制」決定替補人選

另外，區諾軒說，2020年3月16日晚上7時半出席第二次九龍東協調會議，出席人士同上次大致相若。控方則問，當日會議上發生何事？區稱，「我剛才講嘅係第一次事件，喺會前出現，跟住落嚟我講第二次事件係該次會議上面，與會人士就替補機制達成共識，以『靈童制』作為九龍東替補機會。」

另區諾軒指，當時九龍東「決定唔搞初選投票只係搞『棄選』」，但在再下一次會議上被推翻。區又稱，記得第一次會議是由譚得志代表人民力量出席，第二次則由劉嘉鴻代表。

控方續問，除了區所提及的內容，九龍東協調會議上，就初選有沒有其他討論？區稱不確定，因為在 Whatsapp 可以看到九龍東「一路有一啲檔案喺會後傳出嚟。但係我相信不遲於第三次會議前，係有更進一步關於 35+ 初選目的嘅討論。」

47人初選案｜區諾軒：戴耀廷曾倡文件加「否決《財政預算案》」等字句

控方又問及，九東第三次協調會議的內容。區指，「會議議決九龍東可以有 5 名候選人於初選中當選。」法官李運騰提出質疑，是否違反先前的「66443」構思？區稱，沒有違反，「因為66443個『3』係九東目標，而點解容許更多名單參選，因為可以浪費選票額度都頗多」。

控方又問，第三次會議有否討論初選的目標？區諾軒表示不排除有，但他不敢100％確定，「因為佢可能喺第二次到⋯⋯不遲於第三次會議，戴耀廷曾經倡議加入一句句子在地區的文件上，叫做『積極運用《基本法》權力、否決《財政預算案》』。」區指戴的解釋是「你可以用，可以唔用，但若果政府唔聽民意，就要拎呢個憲制權力出嚟。」

47人初選案｜區諾軒：黃之鋒曾提出由被 DQ 者指定替補人選

區續供稱，在九龍東會議上，三席是民主派在九龍東勝選的目標，另外亦有討論是否舉辦選舉論壇。他又說，「替補機制係初選制度裡面，一個好重要嘅元素，黃之鋒認為應該以『靈童制』，作為替補機制」

區諾軒解釋，「意思係勝算嘅候選人，若果被取消資格將會有權利指定一個替補者，被「35+」機制承認，繼續參選。換言之，若果有人參選，但無一個原本喺初選勝出嘅候選人支持，該人將不被『35+』計劃承認」。

47人初選案｜區諾軒：曾會見梁家傑 其後向公民黨解說初選計劃

區諾軒憶述當時困難為猶豫不知道應使用民調抑或公民投票機制，席上有重大分歧，李永達及李卓人不同意公民投票，因為不清楚其他政治團體意願下，公民投票比民調花費成本更昂貴，代價更高，選舉申報亦較多。當時眾人需要接觸不同政治團體和有意參選的民主派人士，區及戴首先透過李永達及李卓人聯絡到梁家傑，翌月一同會面，希望對方介紹公民黨「來做一次會面」，當時戴重申了一次立會過半的願景。



同月梁轉介區戴到公民黨炮台山總部一次執委會例中介紹初選計劃，例會中與會者包括余若薇、陳淑莊、譚文豪等10人，諮詢公民黨意見，包括使用民調抑或公民投票機制、投票使用電子票抑或實體票，問及是否同意協調各區出選等。當時戴再次重申立會過半的願景，提及2次否決財政預算案解散立法會後，最壞後果為令到行政長官下台。陳淑莊對此有保留，因為公民黨打算推舉林瑞華參選飲食界功能組別，因其需顧及業界利益或難以否決財案，顧慮有別於地區直選，而公民黨對使用電子票作公民投票亦有保留，因為會有利激進候選人當選。公民黨當時不置可否，表示會會後考慮。



16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。當中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日

47人初選案開審第二日

47人初選案開審第三日

47人初選案開審第四日

47人初選案開審第五日

47人初選案開審第六日