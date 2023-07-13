Ray Online｜麥美娟到青年宿舍同後生仔打邊爐　傾偈自認「睇到我就知我辣」

政府近年加強與年青人溝通，亦為他們提供青年宿舍生活。日前民政及青年事務局局長麥美娟（Alice），就到一間青年宿舍參觀，更與一班後生仔女打邊爐談論宿舍生活，樂不可支，期間Alice更大爆金句，惹笑眾人。
麥美娟到訪民青局資助青年宿舍
麥美娟Alice早前就到訪一間，由民青局資助、香港青年聯會營運的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，又與會長楊政龍、秘書長容詩蘊及數位後生仔女青年打邊爐。Alice話，自己非常喜歡青年宿舍的「共用空間（Common Area）」，也是第一次於此打邊爐；她稱「恰下恰下」十分過癮。
Alice又和後生仔女分享，自己喜歡打邊爐吃辣，拿起辣醬時，又大爆金句，「睇到我就知我辣」，非常搞笑。
麥美娟到青年宿舍打邊爐畫面：
楊政龍希望青年宿舍惠及青年
聊天期間，Alice問及數位青年住客，原來幾位住客本身都居於較遠地方，因為有青年宿舍，故可步行上班，更節省車費，又提及青年宿舍特點，會舉辦很多活動，當中包括青年策劃和組織一些活動。香港青年聯會會長楊政龍就表示，希望於生涯規劃、升職、增加收入或是擴闊視野方面，都可以幫到年輕人。
隨後麥美娟再談到有關青年計劃政策，指200小時社會服務，其實不想單純讓青年入住幾年宿舍，而是要讓青年在這幾年有更豐富的生活，以此鼓勵參加活動及服務。幾位後生仔都非常認同Alice觀點，又透露有加入南區關愛隊，為利東邨長者維修家居。