Ray Online｜麥美娟到青年宿舍同後生仔打邊爐　傾偈自認「睇到我就知我辣」

Ray Online｜麥美娟青年宿舍同後生仔打邊爐，傾計自認「睇到我就知我辣」。(FB 民政及青年事務局)

政府近年加強與年青人溝通，亦為他們提供青年宿舍生活。日前民政及青年事務局局長麥美娟（Alice），就到一間青年宿舍參觀，更與一班後生仔女打邊爐談論宿舍生活，樂不可支，期間Alice更大爆金句，惹笑眾人。

麥美娟到訪民青局資助青年宿舍

麥美娟Alice早前就到訪一間，由民青局資助、香港青年聯會營運的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，又與會長楊政龍、秘書長容詩蘊及數位後生仔女青年打邊爐。Alice話，自己非常喜歡青年宿舍的「共用空間（Common Area）」，也是第一次於此打邊爐；她稱「恰下恰下」十分過癮。

Alice又和後生仔女分享，自己喜歡打邊爐吃辣，拿起辣醬時，又大爆金句，「睇到我就知我辣」，非常搞笑。