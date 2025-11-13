天氣轉涼點先預防感冒？免疫力檢查+5招增強秘訣

近來天氣越來越清涼，長袖衣物終於可以重見天日，但轉季卻容易引起感冒等問題，這與免疫力狀況息息相關。以下就教大家5招增強免疫力的方法，大家不妨先進行免疫力狀況檢查，按自身狀況進行調整吧！
【免疫力檢查表】
免疫力低容易引起各種大小疾病頻發，如果以下的病徵在自身出現超過3個，那麼便需要增強自身免疫力！
所擁有的項目越多，即代表免疫力越低，但免疫力太高亦可能引起過敏反應，因此最理想的免疫力狀態便是在平衡的狀態。而免疫力低其實可算是一種慢慢養成的疾病，所以需要慢慢調整才可回復到正常的狀態。
增強免疫力招式｜均衡飲食
如果時間允許的話，最好一天吃足三餐，早餐建議在9點前吃完，而且需要吃飽吃滿，補充蛋白質、碳水化合物和膳食纖維。而午餐建議定時在下午12時至1時左右進食，可吃一些水果補充維他命。晚餐則盡量避免進食碳水化合物，可因應午餐來補充午餐時缺少進食的營養。
增強免疫力招式｜進食Super Food (超級食物)
進食Super Food (超級食物)對提高抵抗力都有一定的功效，例如含有豐富鋅的穀物都有助調節免疫系統，而各種豆類，黑豆、紅豆、黃豆、綠豆等都含有豐富的維他命B群、鎂和纖維，有利於腸道健康，同時可提升免疫力，減少發炎的問題，因此用膳時不妨配搭相關的Super Food來幫助提高免疫力吧！
增強免疫力招式｜適當運動
不少香港人都沒有運動的習慣，但其實適當運動對提高免疫力有一定的幫助，建議每天都「動起來」，哪怕是散步、走樓梯等都可以，適當地讓身體活動總比久坐不起好。而有時間更可在家中做一些中強度的全身運動，例如瑜珈、健身操等，只要堅持運動便可改善容易疲勞的問題，同時提升身體免疫力。
增強免疫力招式｜保持心情愉悅
情緒對免疫力有一定的影響，保持心情愉悅能夠增強免疫力，建議可以多看一些令心情放鬆的事物，例如喜劇、搞笑片段等，讓自己多笑，同時可以讓自己忙起來，改善胡思亂想的問題。若果感到生氣、傷心等負面情緒，便盡情發洩出來，將情緒藏起來只要令自己的心情更差。
增強免疫力招式｜養成有效睡眠
若有醒來時比睡前更累的問題，那麼可能並非有效的睡眠，即使睡覺也無法真正休息，免疫力亦會因而下降，因此養成有效睡眠更重要！而有效睡眠的首要條件便是早睡，盡量11點前上床睡覺，讓自己可以在12點前入睡。如果屬於不易入眠的體質，則可以在睡前喝熱牛奶或以熱水浸腳，均有助入睡。