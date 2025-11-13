天氣轉涼點先預防感冒？免疫力檢查+5招增強秘訣

近來天氣越來越清涼，長袖衣物終於可以重見天日，但轉季卻容易引起感冒等問題，這與免疫力狀況息息相關。以下就教大家5招增強免疫力的方法，大家不妨先進行免疫力狀況檢查，按自身狀況進行調整吧！ 【免疫力檢查表】 免疫力低容易引起各種大小疾病頻發，如果以下的病徵在自身出現超過3個，那麼便需要增強自身免疫力！ 容易感冒，一年次數> 4次

腸胃弱，相較於別人更容易出現肚痛等狀況

容易感到疲勞，容易分神

經常口腔潰瘍，牙齦出血

脫髮問題嚴重

皮膚黯淡無光澤

鼻敏感、哮喘問題頻發。

容易出汗，特別怕冷怕熱 所擁有的項目越多，即代表免疫力越低，但免疫力太高亦可能引起過敏反應，因此最理想的免疫力狀態便是在平衡的狀態。而免疫力低其實可算是一種慢慢養成的疾病，所以需要慢慢調整才可回復到正常的狀態。

增強免疫力招式｜均衡飲食 如果時間允許的話，最好一天吃足三餐，早餐建議在9點前吃完，而且需要吃飽吃滿，補充蛋白質、碳水化合物和膳食纖維。而午餐建議定時在下午12時至1時左右進食，可吃一些水果補充維他命。晚餐則盡量避免進食碳水化合物，可因應午餐來補充午餐時缺少進食的營養。 增強免疫力招式｜進食Super Food (超級食物) 進食Super Food (超級食物)對提高抵抗力都有一定的功效，例如含有豐富鋅的穀物都有助調節免疫系統，而各種豆類，黑豆、紅豆、黃豆、綠豆等都含有豐富的維他命B群、鎂和纖維，有利於腸道健康，同時可提升免疫力，減少發炎的問題，因此用膳時不妨配搭相關的Super Food來幫助提高免疫力吧！ 藍莓營養｜熱量低 助抑制炎症減神經細胞損傷 抗老護眼之選