減肥餐單｜苦瓜、冬瓜、西蘭花、雞胸肉越吃越瘦？！盤點8種脂肪剋星食物

以下就為大家盤點8種「脂肪剋星」食材，可以用來作為煮飯時的必備材料，即使多吃也沒關係！

1. 冬瓜 冬瓜含有豐富的膳食纖維，能夠幫助體內排毒，而且其水量高、熱量低，進食有助增加飽腹感，自然會減少進食其他食品。加上冬瓜所含的「丙醇二酸」可以抑制醣類轉化為脂肪，從而預防脂肪的產生。而冬瓜最常見的食法便是製成冬瓜湯，或與肉碎一起翻炒，有時間的話不妨嘗試製作吧！

2. 海帶 海帶同樣含有豐富的膳食纖維，可以幫助排除體內毒素。而且脂肪含量低，熱量少，有利於減肥的作用。其中所含的「海藻酸」更能夠抑制人體對脂肪的吸收，因此屬減肥佳品。不過海帶的碘含量較多，含甲狀腺問題或孕婦都不宜多吃。

3. 蒟蒻 蒟蒻屬近幾年減肥界的必備食材，具有降血糖、降血脂、降血壓的作用。而且脂肪含量少的同里，又含有豐富的膳食纖維，食用後能有飽足感之外，還能減少攝入熱量，更有通便的作用。因此特別適合減肥食用。但是如果有腸胃問題，就不建議攝取過多的蒟蒻，以免造成消化不良、胃脹痛等情況出現。

5. 西蘭花 不少減肥食譜中都會見到西蘭花，這是由於它含有豐富的膳食纖維，可以促進腸道蠕動，從而幫助排便。而且它的熱量屬蔬菜中較低的一種，能夠增強飽腹感之餘，又不會造成卡路里超標。加上其製作方法簡單，不論白烚或清炒，味道都不會太差，因此特別推薦大家食用。

6. 白菜 白菜有促進腸壁蠕動的成分，同時有防止大便乾燥的作用，因而可以防止便秘發生，保持大便暢通，當體內毒素能夠排出體外，自然有減肥的功效。而白菜可製成的菜式非常多，屬居家必備的減肥食材之一。 7. 青瓜 青瓜最大的特色便是生熟皆可，熱量低之外，亦具清腸排毒的作用。如果想不到吃甚麼，不妨考慮製作一道涼拌青瓜吧！