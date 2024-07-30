巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌 Cartier、Van Cleef & Arpels的幸運首飾意外成焦點 鄧俊文都有同款手鏈！

「劍神」張家朗衛冕奧運男子花劍金牌，為香港取下第二面金牌！不過今次除了他的技術外，他手上的飾物亦在賽事期間多次被攝入鏡，包括Cartier的Love系列金色手鐲，以及Van Cleef & Arpels的Vintage Alhambra bracelet手鏈，這些總值逾10萬元的「護身符」，隨即成為網民焦點！
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張家朗習慣戴飾物打劍
張家朗多年來都會戴上飾物參賽，他在上屆東京奥運捧走金牌，右手食指就戴上Cartier LOVE系列金色戒指。今次更「添食」戴上Van Cleef & Arpels幸運四葉Alhambra系列的18K金紅玉髓手鏈，右手中指還戴上Hermés的Chaine d'ancre Enchainee銀色戒指。
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Cartier手鐲 象徵無拘無束的愛
LOVE珠寶系列誕生於1970年代的紐約，是Cartier的人氣經典款，象徵無拘無束的愛。LOVE手鐲最特別的是其螺絲設計，橢圓形手環由兩個半圓環組成，需要以隨附的螺絲刀方可將兩者組合成完整圓環，展現對愛情並非兒戲的本質，而價錢也很認真，售價$58,000。
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Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra 四葉幸運手鏈
而Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鏈則是高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels的作品，品牌創立超過百年。四葉幸運圖騰手鏈綴有5枚紅玉髓色澤的四葉幸運草，紅玉髓象徵歡樂和幸福，更被譽為具治療屬性的寶石，能為增強勇氣和正能量，古埃及人更視紅玉髓為生命的象徵，手鏈官方的售價$39,500。
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鄧俊文都有同款手鏈
羽毛球混雙的鄧俊文和謝影雪合作多年，鄧俊文日前亦在賽事上，佩戴黑色的Van Cleef & Arpels幸運四葉Alhambra系列的金縞瑪瑙手鏈，縞瑪瑙呈濃郁黑色，寶石有強化意志、去除誘惑之意，售價比紅玉髓平一點，為$36,000。