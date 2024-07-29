巴黎奧運｜藏在比賽裡的小細節 開場前向地下敲3下/得獎運動員手上長盒係乜？

今屆巴黎奧運以華麗的開幕或揭開序幕，其實比賽期間的安排一樣充滿文化底蘊，早前有台灣網民在Thread上發表提問，指每場比賽開始前，都有一名官員或代表拿著一根長棒向地下敲擊3下，引來網民討論。 根據巴黎奧運網站的解釋，這個傳統儀式源自法國劇場文化，過去奥運不曾出現過這個儀式，今次是首次出現在奧運大舞台。

這個儀式沿自17世紀，當時法國劇院在開始演出前，就有人拿著「三擊棍」(brigadier)在地上敲擊數下，有指這3下分別代表聖父、聖子及聖靈，顯示表演獲得神職人員的認可；亦有指是演員、觀眾和故事。無論那個說法最正宗，總之就是提醒觀眾戲劇即將開始，示意觀眾要安靜下來欣賞劇目。 向法國劇院文化致敬 今次巴黎奧運請來前任或現役運動員、名人，甚至是素人來執行這項儀式，不單展示法國奧運的創新，也向法國的劇院文化傳統致敬。奧運作為一眾運動員的大舞台，儀式結合戲劇與運動，讓觀眾帶著欣賞戲劇的心情來觀看賽事，加上由凡爾賽宮及巴黎大皇宮等著名景點、古跡打造成的運動場，令今次奧運充滿古典儀式感。

得獎運動員手上的神秘長盒 另一個吸引網民眼球的，是得獎運動員手上的長盒，今屆選手除了得到金銀銅獎牌之外，手上都有一個細長的盒子，原來內裡藏有法國插畫家Ugo Gattoni的繪製的巴黎奧運主題海報，Gattoni花上2千小時繪製海報，加入知名地標巴黎大皇宮、巴黎鐵塔、凱旋門，更加各項選手，仔細程度爆燈，被喻為是「法國版清明上河圖」。Gattoni本身亦有大來頭，曾為法國知名品牌愛馬仕設計絲巾。

其實奧運主辦國傳統上都會為得獎選手準備紀念品，例如2021年日本東京奧運送上有吉祥物的花束，2016年巴西里約奧運時，就送上該屆LOGO的立體雕塑，2012年英國倫敦奧運則送上英國國花玫瑰花束。巴黎主辦方以長盒包裝主題海報，細心程度可見一斑。