張家朗衛冕金牌 Cartier、Van Cleef & Arpels的幸運首飾意外成焦點 鄧俊文都有同款手鏈！

「劍神」張家朗再度衛冕奧運金牌，為香港取下第二面金牌！不過今次除了他的技術外，他手上的飾物亦因賽事多次被攝入鏡，包括Cartier的Love系列金色手鐲，以及Van Cleef & Arpels的Vintage Alhambra bracelet手鏈，總值逾10萬元，成為網民焦點！ 巴黎奧運︱張家朗寄語：唔開心都要堅持到底 無綫陳銘泰 何振然被讚專業 有質素

Hermés Chaine d'ancre Enchainee銀色戒指 $4,400

Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra 四葉幸運手鏈 而Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鏈則是高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels的作品，品牌創立超過百年。四葉幸運圖騰手鏈綴有5枚紅玉髓色澤的四葉幸運草，紅玉髓象徵歡樂和幸福，更被譽為具治療屬性的寶石，能為增強勇氣和正能量，古埃及人更視紅玉髓為生命的象徵，手鏈官方的售價$39,500。 巴黎奧運｜張家朗同款智能手錶 HUAWEI Watch GT 4最平$1688入手