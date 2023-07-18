書展2023｜書展7月19開鑼 同期辦運動消閒博覽+零食世界 門票優惠一覽+韓國子彈咖啡/4米高流動繩網(附開放時間詳情)

一年一度書展將於7月19至25日在灣仔會展舉行，今年以「兒童及青少年文學」為主題，門票6月30日起發售，上午入場只需$10，更設免費再進場優惠。同期亦會舉辦零食世界及運動消閒博覽，即睇門票優惠及必買必食產品！

書展 2023 門票優惠｜上午入場只需 $10 設免費再進場優惠 門票方面，成人為港幣30元，而小童則是港幣10元。3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。今次大會設上午進場票，書展期間於每天中午12時前進場人士，只需港幣10元。只限於會場入口收費站以Alipay HK、支付寶或八達通即時付費入場。 另有免費再進場特別優惠，凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於指定時段各進場一次。包括7月21-23日晚上7時後，或7月24日晚上7時後。超級書迷證為港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進人會場，節省輪候時間。

書展 2023 ｜以兒童及青少年為題 回收廢物免費獲贈爆谷 今年書展將以「兒童及青少年文學」作為年度主題，並以「從香港閲讀世界：童來悅讀少年時」點題，與書迷細味兒童及青年文學豐富的底蘊及趣味，推廣全城閱讀風氣。大會將於場内場外舉行超過600項文化活動，當中涵蓋講座及文化表演等，邀得多名享負盛名的作家及講者親身出席，分享創作心得。 今年新設由香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「國際文藝廊」。展區由香港著名設計師策展，環繞年度主題，以生動的形式展示來自24個國家及地區的文學及文化藝術展品，包括法國、匈牙利、瑞士、西班牙、韓國、汶萊等地。展區更會展出第四屆香港出版雙年獎「兒童及青少年」及「藝術及設計」類別的得獎圖書，亦會設有工作坊，市民大眾可親身體驗藝術及文化創作，務求更全面地推廣閱讀及文化交流，讓廣大書迷對多國文化有更深入的認識。今年香港書展將推行「綠在會展」行動，除繼續在現場設置多組廢物分類回收桶，更首次推行廚餘分類回收，全面實踐綠色承諾，只要大家將廚餘及廢物放入正確的回收桶內，即可免費獲贈爆谷一份。

書展 2023 ｜擴大人氣日本館 必打卡兩米高「睡魔燈籠」 廣受歡迎的「日本館」規模比去年更大，日本國家旅遊局會聯同14個日本縣市參展，展示豐富的日本傳統文化及景點介紹。日本的青森縣每年8月都會舉行大規模夏日祭典—青森睡魔祭，祭典中會有大型睡魔燈籠在青森縣市中心遊走。今年新參展的青森縣在會場設有約兩米高的睡魔燈籠，讓入場人士近距離欣賞睡魔的磅礡氣勢，感受祭典熱鬧氣氛。「日本館」亦帶來多個日本縣市的傳統舞蹈和吉祥物表演等。

書展 2023 ｜「零食世界」 6 大展區 必買韓國人工馬卡龍 / 噴射子彈咖啡 焦點之一的「零食世界」搜羅超過1,200款人氣零食，設六大主題區：「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，讓入場人士參觀選購。現場亦設有一系列工作坊及活動，包括零食試食環節及糅合禪修體驗的禪味手沖咖啡等，供入場人士參加。 其中必買韓國人氣手工胖馬卡龍，比起一般為馬卡龍為厚身，包著酸甜乳酪忌廉，滋味可口而不膩。另有韓國噴射子彈咖啡，實際為打針濃縮咖啡，保持咖啡原汁原味。便攜之餘，更可輕鬆打入其他飲品或甜品混合一起，咖啡控必試！

書展 2023 ｜「運動大本營」設運動體驗 免費試玩 4 米高流動繩網 「運動大本營」多個參展商設有多項運動體驗以及模擬遊戲，供市民免費試玩，包括今年創會90周年的香港遊樂場協會設置約4米高的流動繩網，並提供互動拳擊沙包及VR划艇體驗；香港賽馬會帶來的賽馬運動體驗及1:1「金鎗六十」馬匹雕塑；捷斯香港滑板會提供的滑板體驗班及示範等。香港運動員近年屢創佳績，香港體育學院將展示多名精英運動員的珍貴物品，包括奧運得獎運動員張家朗、何詩蓓及李慧詩比賽或訓練時所使用的裝備及用品。 而「棋樂無窮」展區今年擴大近一倍，其中香港展商People On Board 樂在棋中分別與港鐵、金管局及李錦記聯乘合作，推出多款以香港為主題的桌上遊戲。