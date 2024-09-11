月餅盒回收2024｜指定地點回收送$80現金券+全港月餅回收點

下星期就是中秋節正日，臨近中秋，相信大家都收到不少親友送來的月餅，或許擔心會吃不完。以下為大家集合各大機構月餅盒回收或月餅回收的活動詳情，於指定地點回收更送$80現金券。即睇詳情！
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月餅盒回收點｜美心
美心集團連續16年舉辦「環保中秋顯愛心」活動，於全港設逾400個回收點。今次更於11個指定回收點提供超過22,000張餐飲優惠券，大家在指定地點回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒，即可獲得面值超過HK$80 的優惠券，適用於美心MX、美心中菜、美心西餅等六大餐飲品牌。具體優惠包括在美心MX 惠顧滿HK$60可減HK$6，於指定品牌晚市堂食滿HK$500減HK$50等。
回收點包括信德中心、利園（一期至六期）、希慎廣場、希慎道一號、利舞臺、禮頓中心、新城市廣場（一期至三期）、香港科技園、置富第一城、將軍澳廣場及都會駅。
中秋節｜食太多月餅飽飽滯滯？推薦4個消滯食物！
月餅盒回收點｜皇玥
皇玥推出「回收月餅盒計劃」，鼓勵大家將多出的皇玥月餅禮盒送到門店回收。收集到的皇玥月餅禮盒將會轉交予回收商製成原料，並循環再生成有用資源。只需攜同皇玥月餅禮盒到任何皇玥門店，即可享每盒$20 回贈即時購買餅食產品(節日產品及禮劵除外)。
回收日期：即日起至2024年10月31日
月餅盒回收點｜環保署「綠在區區」
環保署轄下的「綠在區區」設有超過160個公共收集點，除了收塑膠、玻璃樽、小型電器、四電一腦、慳電膽/光管、充電池，以至廢紙及金屬等常見回收物。市民可將月餅鐵罐、紙盒、塑膠盒等交到綠在區區的回收環保站、回收便利點或回收流動點。
月餅回收點｜食德好
食德好進行「食德有營過中秋2024」活動，其中大型月餅回收在全港二百多個屋苑和商場設置月餅回收站，鼓勵捐贈過剩的月餅。市民捐贈時要留意，食德好不接受以下類型的月餅：
1. 需要冷藏的月餅，包括冰皮月餅、雪糕月餅等
2. 獨立包裝袋破損的月餅
3. 過期月餅
回收日期：即日起至2024年9月15日
月餅回收點｜樂餉社
樂餉社今年繼續舉行「月餅捐贈 樂餉中秋 2024」，在全港設立月餅收集箱。大家只要在9月13日或之前可以把多出的月餅放入社區收集點，便可以將月餅送到有需要的人士。
回收站日期：即日起至9月13日