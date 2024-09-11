月餅盒回收2024｜指定地點回收送$80現金券+全港月餅回收點

下星期就是中秋節正日，臨近中秋，相信大家都收到不少親友送來的月餅，或許擔心會吃不完。以下為大家集合各大機構月餅盒回收或月餅回收的活動詳情，於指定地點回收更送$80現金券。即睇詳情！

月餅盒回收點｜美心

美心集團連續16年舉辦「環保中秋顯愛心」活動，於全港設逾400個回收點。今次更於11個指定回收點提供超過22,000張餐飲優惠券，大家在指定地點回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒，即可獲得面值超過HK$80 的優惠券，適用於美心MX、美心中菜、美心西餅等六大餐飲品牌。具體優惠包括在美心MX 惠顧滿HK$60可減HK$6，於指定品牌晚市堂食滿HK$500減HK$50等。

回收點包括信德中心、利園（一期至六期）、希慎廣場、希慎道一號、利舞臺、禮頓中心、新城市廣場（一期至三期）、香港科技園、置富第一城、將軍澳廣場及都會駅。