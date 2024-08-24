消暑湯水｜冬瓜花甲湯/枸杞葉魚湯等5款懶人食譜教學 15分鐘搞掂！

香港夏天炎熱潮濕，不時都會因天氣出現食慾不振、煩躁鬱結、失眠多夢等問題，建議可多喝清熱消暑的湯水改善問題。以下就有5款懶人消暑湯水食譜教學，每款都只需15分鐘便可完成，特別適合新手學習！

消暑湯水｜冬瓜花甲湯 冬瓜具有利尿消腫、清熱滋陰的作用，再配搭同樣有利水功效的花甲，煲出來的冬瓜花甲湯不但有助消暑解渴，味道亦鮮甜美味，不論男女老少都會喜歡。 食材： 冬瓜 1/4個／花甲 適量 薑片 5~10片／蔥段 適量 做法： 1.花甲洗淨後在碗裏加入浸過花甲的清水，再加鹽浸泡吐沙。 2.冬瓜洗淨後留皮切塊。 3.準備小鍋加入清水和薑蔥，煲滾後加入花甲焯水撈起備用。 4.熱鑊落油，加入薑蔥和冬瓜片翻炒。 5.直接在鑊中加入清水煮滾，倒入花甲煮至冬瓜軟身即可。 消暑｜體感超過40度？！整合5大實用消暑方法 輕鬆渡過高溫夏季！

消暑湯水｜番茄大豆芽牛肉湯 不少人在夏天都有食慾不振的問題，建議飲用一些清爽開胃的湯品來舒緩不適，而酸酸甜甜的番茄就有開胃解膩的作用，再加入口感爽脆的大豆芽和營養補鐵的牛肉，簡單一碗番茄湯便能幫助補充體力及改善精神。 食材： 大豆芽 適量／番茄 2隻／豆腐 半塊 牛肉 300g／薑絲 適量 鷹粟粉 適量／生抽 適量 做法： 1.牛肉切片用刀背敲扁，加入適量鷹粟粉、生抽和薑絲醃製備用。 2.豆腐切塊，大豆芽洗淨，番茄洗淨切塊備用。 3.熱鑊落油，加入番茄和適量砂糖翻炒。 4.直接在鑊中加入清水煮滾，再加入大豆芽慢火煮15分鐘，最後加入牛肉片和豆腐至煮熟即可。 消暑食物｜為何韓國人夏天要食人蔘雞湯？以熱治熱有甚麼好處？

消暑湯水｜枸杞葉魚湯 香港夏天潮濕炎熱，難免會令體內變得燥鬱不適，適宜飲用具清肝明目作用的湯水改善狀況，而枸杞葉魚湯就有清肝健腦和滋補明目的作用，同時充滿各種營養，特別推薦在夏天飲用。 食材： 枸杞葉 適量／枸杞 適量 魚腩 400g ／薑絲 適量 做法： 1.枸杞葉浸泡洗淨備用。 2.魚肉切塊，再用薑絲和鹽醃製。 3.熱鑊落油，放入薑絲翻炒，再加入魚塊煎至兩面金黃。 4. 直接在鑊中加入清水煮滾，然後加入枸杞葉煮至變軟，最後再加入枸杞和適量鹽調味即可。 消暑對策｜夏日消暑養生必飲！5款夏天清熱降燥老火湯食譜

消暑湯水｜大白菜豆腐雞蛋湯 夏天潮濕多雨的天氣容易令濕氣在體內積聚，不但看起來浮腫肥胖，還有便秘的問題，建議多吃含豐富膳食纖維的食物來改善體質，而大白菜豆腐雞蛋湯不但含豐富的膳食纖維，同時有豐富的蛋白質，營養滿分的同時亦特別適合減肥時食用。 食材： 豆腐 1塊 雞蛋 2隻 大白菜 適量 做法： 1.大白菜洗淨切成段狀，豆腐切小塊備用。 2.熱鑊落油，加入雞蛋煎熟後切小塊。 3.直接在鑊中加入清水煮滾，加入豆腐和白菜煮15分鐘，再加入雞蛋和適量鹽調味即可。 夏天無胃口？綠豆、酸梅湯、洛神花茶助消暑兼祛濕氣