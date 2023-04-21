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2023-04-21 18:00:00

深圳好去處2023｜商場騎馬？盤點深圳4大親子騎馬熱點人均200起兼地鐵直達

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瑞歐國際馬術學院是深圳首家室內恒溫馬術訓練基地。（瑞歐國際馬術學院官網）

瑞歐國際馬術學院是深圳首家室內恒溫馬術訓練基地。（瑞歐國際馬術學院官網）

假日到深圳，想追求刺激玩意的話，體驗一下騎馬是一個好主意。深圳有不少可以嘗試騎馬的地方，隨便在大眾點評App搜索一下，都有10多家可供選擇。這幾年，因為深圳地鐵線路開通不少，令到以往位處偏遠的騎馬訓練場變得方便多了；加上近年深圳落成不少大型商場，當中有些大到足以容納小型騎馬訓練場。今日就盤點一下4個既方便又價格相宜的室內騎馬熱點。

文：當代中國

深圳瑞歐國際馬術學院是深圳首家國際性馬術訓練基地，以澳洲小馬俱樂部協會的培訓課程為基礎，特別適合喜歡騎小馬的初學者及小朋友去玩。 （瑞歐國際馬術學院官網）

深圳瑞歐國際馬術學院是深圳首家國際性馬術訓練基地，以澳洲小馬俱樂部協會的培訓課程為基礎，特別適合喜歡騎小馬的初學者及小朋友去玩。 （瑞歐國際馬術學院官網）

瑞歐國際馬術學院 國際性規模 場地最多元

以馬術教學的經驗、室內場地規模來說，瑞歐國際馬術學院屬於深圳數一數二。它是深圳首家室內恒溫馬術訓練基地，有冷暖氣調節，亦是深圳首家國際性馬術訓練基地。它是以澳洲小馬俱樂部協會（Pony Club Australia）培訓課程及考核認證體系教授，教練擁有54個國家通用的資格，規模不少，是初學者或小朋友學習騎馬的好地方。瑞歐國際馬術學院自2017年開始在深圳福田成立，在深圳一共有四家分店，除了福田店外，還有蛇口店、科技園店和梅林店。而蛇口店，就是全深圳首家擁有室內馬術訓練場地了。

如果想到這個室內馬術訓練場，蛇口店位處南山區海灣路湄南河體育小鎮內，可以乘坐地鐵2號線至海上世界站，再轉乘公車至價值工廠站，就可到達；此外，2019年開通的5號線南山區桂灣至赤灣站一段，其中荔灣站就是另一個可以到達蛇口瑞歐國際馬術學院的地鐵站。瑞歐國際馬術學院蛇口店，佔地7,000平方米，其中室內馬場就有達4,000平方米，擁有奧運級別的纖維室內場地，馬廊25間。場內共有兒童小馬19匹，適合初學者及小朋友騎玩，學院更提供一對一教授服務。騎馬過後，還可以拿蘿蔔到馬廊內餵飼小馬，有專人講解小馬日常的生活習慣，也有兒童活動場，都能夠增加小朋友對騎馬的興趣。

瑞歐國際馬術學院【蛇口店】詳情

地址：南山區海灣路19號湄南河體育小鎮

交通：乘坐地鐵2號線至「海上世界站」A出口，換乘公交M400路至價值工廠站，步行200米

費用：人民幣 ¥300起

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瑞歐國際馬術學院有不同的馬種，有英國、澳洲純血馬（Thoroughbred）；荷蘭、德國溫血馬（ Warmblood），以及英國寵物馬，各適其適。（瑞歐國際馬術學院官網）

瑞歐國際馬術學院有不同的馬種，有英國、澳洲純血馬（Thoroughbred）；荷蘭、德國溫血馬（ Warmblood），以及英國寵物馬，各適其適。（瑞歐國際馬術學院官網）

壹方天地騎樂馬術 屬全國連鎖品牌 

深圳近年落成的商場，都以大及以多元化為賣點。例如位於龍華區的壹方天地，分A至E共五區，是全深圳最大的商場。其中E區便有一個室內馬術訓練場，名為「騎樂馬術Joy Pony」 。「騎樂馬術Joy Pony」一個全國連鎖的馬術運動及生活的品牌，主要於北、上、廣、深四大一線城市，全國有超過18家分店。壹方天地分店位於E區，是騎樂馬術新開的分店。騎馬前，小朋友先要換上全套騎馬服裝、頭盔和腳靴。然後再由教練教授如何騎上馬背，教練又會引領馬匹先走兩圈熱身，等小朋友熟習在馬上的感覺後，再學習讓馬匹慢跑的姿勢，整個過程父母都可以透過玻璃觀看。騎馬後，小朋友同樣可以走進馬廊，給馬餵吃蘿蔔，順道學習小馬的生活習性。

壹方天地騎樂馬術Joy Pony詳情

地址：龍華區龍華大道3639號壹方天地C區

交通：地鐵4號線龍華站

收費：人民幣¥180起

在馬術訓練場後面，就有小馬的馬廊，可以購買蘿蔔，餵牠們吃。 （Elsa & Oceana @youtube ) 壹方天地是深圳最大的商場，而位於壹方天地E區，就有騎樂馬術Joy Pony的新分店，設施環境都適合小朋友一嘗騎馬的滋味。（Elsa & Oceana ＠youtube）

觀瀾湖新城騎樂馬術 馬匹種類最齊

以往香港人一向都很喜歡到位於龍華區的觀瀾湖旅遊度假村玩，而地鐵4號線延長後，增設了一個觀瀾湖站，到觀瀾湖玩就更方便了。現時去觀瀾湖除了打高爾夫球，觀瀾湖站鄰近也的觀瀾湖新城MH Mall，也設有一個大型的商場，集娛樂、購物、文化於一身。在觀瀾湖新城MH Mall內，也有一個「騎樂馬術Joy Pony」，屬於深圳的旗艦店，設有佔地面積有1,000平方米的室內馬術訓練場，環境更大、馬匹更多。小朋友在教練講解後，就可以穿上馬術服裝，在教練指導下拉起馬繮帶馬匹走一圈，學習騎馬，當然也可以餵吃蘿蔔，享受與馬匹相聚的樂趣。

觀瀾湖騎樂馬術詳情

地址：龍華區觀瀾湖觀瀾湖新城

交通：觀瀾湖站C2出口直達觀瀾湖新城

收費：人民幣 ¥200起

觀瀾湖新城MH Mall位於觀瀾湖地鐵上蓋，交通便捷，吸引不少到觀瀾湖度假的遊客到這裏吃喝玩樂，商場內同樣有一家具規模的馬術訓練店 ，適合親子活動。（觀瀾湖新城MH Mall Facebook） 觀瀾湖新城內的騎樂馬術Joy Pony，是深圳的旗艦店，馬匹特別多。 （西Dorsi@youtube）

滿京華 · 滿紛天地 天台騎馬別有風味

相比商場的室內馬術訓練場，這個名為「合馬馬術運動綜合體」的騎馬熱點，位於寶安區松崗、去年9月才落成的新商場「滿京華˙滿紛天地」的天台，是全國最大馬術場之一。「滿京華˙滿紛天地」是一個以大型「奧特萊斯（outlet）」為主題的商場，大量潮流購物及藝術裝飾，10樓的天台則設計為「也合馬馬術運動綜合體」，成為深圳獨有的天台騎馬樂園。「也合馬馬術運動綜合體」以德國FN馬術為教學體系，着重與馬匹的溝通。這個訓練場內有不同血統的馬匹，在職員帶領下可以先參觀馬廊內的馬匹，了解馬匹的生活習性，餵飼同樣也必不可少，小朋友可以先參觀，之後才開始學習騎馬。

也合馬馬術運動綜合體詳情

地址：寶安區松崗中心北區松福大道與107國道交界

交通：毗鄰地鐵11號線松崗站、地鐵6號線溪頭站

收費：人民幣 ¥290起

滿京華˙滿紛天地位於寶安區松崗片區，去年9月才落成，是松崗片區內最大的商場，以不同品牌店舖、餐飲、文化藝術為主。（波板糖＠小紅書） 滿京華˙滿紛天地的騎馬樂園，就在天台特設的位置，造型獨特。（滿京華˙滿紛天地官網） 在天台騎馬，會是甚麼滋味？（網上圖片)

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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