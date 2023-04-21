深圳好去處2023｜商場騎馬？盤點深圳4大親子騎馬熱點人均200起兼地鐵直達

瑞歐國際馬術學院 國際性規模 場地最多元 以馬術教學的經驗、室內場地規模來說，瑞歐國際馬術學院屬於深圳數一數二。它是深圳首家室內恒溫馬術訓練基地，有冷暖氣調節，亦是深圳首家國際性馬術訓練基地。它是以澳洲小馬俱樂部協會（Pony Club Australia）培訓課程及考核認證體系教授，教練擁有54個國家通用的資格，規模不少，是初學者或小朋友學習騎馬的好地方。瑞歐國際馬術學院自2017年開始在深圳福田成立，在深圳一共有四家分店，除了福田店外，還有蛇口店、科技園店和梅林店。而蛇口店，就是全深圳首家擁有室內馬術訓練場地了。 如果想到這個室內馬術訓練場，蛇口店位處南山區海灣路湄南河體育小鎮內，可以乘坐地鐵2號線至海上世界站，再轉乘公車至價值工廠站，就可到達；此外，2019年開通的5號線南山區桂灣至赤灣站一段，其中荔灣站就是另一個可以到達蛇口瑞歐國際馬術學院的地鐵站。瑞歐國際馬術學院蛇口店，佔地7,000平方米，其中室內馬場就有達4,000平方米，擁有奧運級別的纖維室內場地，馬廊25間。場內共有兒童小馬19匹，適合初學者及小朋友騎玩，學院更提供一對一教授服務。騎馬過後，還可以拿蘿蔔到馬廊內餵飼小馬，有專人講解小馬日常的生活習慣，也有兒童活動場，都能夠增加小朋友對騎馬的興趣。 瑞歐國際馬術學院【蛇口店】詳情 地址：南山區海灣路19號湄南河體育小鎮 交通：乘坐地鐵2號線至「海上世界站」A出口，換乘公交M400路至價值工廠站，步行200米 費用：人民幣 ¥300起 延伸閱讀：灣區打卡｜不到北京也能當好漢！深圳「小長城」仿真還原 半小時登頂看壯麗山河

壹方天地騎樂馬術 屬全國連鎖品牌 深圳近年落成的商場，都以大及以多元化為賣點。例如位於龍華區的壹方天地，分A至E共五區，是全深圳最大的商場。其中E區便有一個室內馬術訓練場，名為「騎樂馬術Joy Pony」 。「騎樂馬術Joy Pony」一個全國連鎖的馬術運動及生活的品牌，主要於北、上、廣、深四大一線城市，全國有超過18家分店。壹方天地分店位於E區，是騎樂馬術新開的分店。騎馬前，小朋友先要換上全套騎馬服裝、頭盔和腳靴。然後再由教練教授如何騎上馬背，教練又會引領馬匹先走兩圈熱身，等小朋友熟習在馬上的感覺後，再學習讓馬匹慢跑的姿勢，整個過程父母都可以透過玻璃觀看。騎馬後，小朋友同樣可以走進馬廊，給馬餵吃蘿蔔，順道學習小馬的生活習性。 壹方天地騎樂馬術Joy Pony詳情 地址：龍華區龍華大道3639號壹方天地C區 交通：地鐵4號線龍華站 收費：人民幣¥180起

觀瀾湖新城騎樂馬術 馬匹種類最齊 以往香港人一向都很喜歡到位於龍華區的觀瀾湖旅遊度假村玩，而地鐵4號線延長後，增設了一個觀瀾湖站，到觀瀾湖玩就更方便了。現時去觀瀾湖除了打高爾夫球，觀瀾湖站鄰近也的觀瀾湖新城MH Mall，也設有一個大型的商場，集娛樂、購物、文化於一身。在觀瀾湖新城MH Mall內，也有一個「騎樂馬術Joy Pony」，屬於深圳的旗艦店，設有佔地面積有1,000平方米的室內馬術訓練場，環境更大、馬匹更多。小朋友在教練講解後，就可以穿上馬術服裝，在教練指導下拉起馬繮帶馬匹走一圈，學習騎馬，當然也可以餵吃蘿蔔，享受與馬匹相聚的樂趣。 觀瀾湖騎樂馬術詳情 地址：龍華區觀瀾湖觀瀾湖新城 交通：觀瀾湖站C2出口直達觀瀾湖新城 收費：人民幣 ¥200起