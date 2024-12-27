肉類放雪櫃幾耐會過期？食物最佳存放時間表　芒果香蕉放雪櫃更易壞

雪櫃一般可以分為兩個部份，分別是溫度維持於攝氏3至5度，利用低溫保持食物新鮮的冷藏層，以及溫度維持於攝氏-18度以下，將食物冷凍成冰塊狀以長時間保存的冷凍層，而無論放在冷藏層或冷凍層，食物均有最佳的存放時間，以下就為大家整合雪櫃食物最佳存放時間表，以防因放置過久而令食物變壞。