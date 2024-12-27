肉類放雪櫃幾耐會過期？食物最佳存放時間表　芒果香蕉放雪櫃更易壞

雪櫃一般可以分為兩個部份，分別是溫度維持於攝氏3至5度，利用低溫保持食物新鮮的冷藏層，以及溫度維持於攝氏-18度以下，將食物冷凍成冰塊狀以長時間保存的冷凍層，而無論放在冷藏層或冷凍層，食物均有最佳的存放時間，以下就為大家整合雪櫃食物最佳存放時間表，以防因放置過久而令食物變壞。
雪櫃食物存放時間｜24小時內
冷藏層其實只是暫時保鮮，因此建議每星期清理一次，越快食完越好。即使放在雪櫃的冷藏層內，如果屬開封後或製作後的食材，便特別容易滋生細菌或微生物，應該盡快吃掉。同時應該充分加熱後再吃，以防因加熱不足而無法妥善殺掉細菌。
食物例子：隔夜餸(蔬菜)、切開後的水果、散裝或已開封的豆腐、涼拌蔬菜等
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雪櫃食物存放時間｜1~2日內
面對新鮮的食材，冷藏的作用有限，所以只限於在短時間冷藏，例如澱粉類的主食容易發霉，新鮮的肉類或海鮮則容易變壞，如果不準備馬上食用的話，應該直接放入冷凍層保管。
食物例子：新鮮肉類或海鮮、冷飯、隔夜餸(肉類)
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雪櫃食物存放時間｜ 3~4日內／3~7天內
高水份的蔬果和蛋白質食物比較容易滋生微生物，新鮮度和保存時間亦因而有限制，冷藏時間不宜太長，以免影響新鮮度或出現變壞變爛的情況。而水份比較低的蔬果則可以延長冷藏時間，最好因應蔬果的外觀及內部情況判斷能否繼續食用。
3~4日內食物例子：綠葉蔬菜、菇菌類、莓類水果、番茄、熟制肉類、包裝豆製品等(應按包裝上的最佳食用日期保存)
3~7天內食物例子：茄子、蓮藕、洋蔥、蘋果、梨、奇異果、提子、車厘子等
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雪櫃食物存放時間｜3~5星期
新鮮的雞蛋以正常的方式冷藏保存的話，一般都可以在冷藏層存放一個月以上，不過始終運送途中有機會影響其新鮮度，因此最好在兩星期內吃完，同時應該參考包裝上的最佳食用日期，在最佳食用期前吃掉。
雪櫃食物存放時間｜ 1~2個月
調味料屬於精製食品，包裝上的最佳食用日期通常都會比較長，但一經開封後就容易被細菌或微生物污染，冷藏保存只可以一定程度上延緩污染程度，最好在一至兩個月內食完，以防增加細菌感染的機會。
食物例子：沙律醬、蕃茄醬、蠔油等醬汁類調味料
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雪櫃食物存放時間｜ 2~3個月
一般而言，冷凍層可以利用攝氏-18度以下的溫度殺死細菌，因此可以保證食物的安全性，但是仍然會影響食物的口感，而且解凍過後細菌便已經滋生，不能反覆冷凍，需要特別注意。其中急凍蔬果或熟制肉類的冷凍時效較短，最好在包裝的保存時間內保存，同時建議在密封的情況下進行冷凍，以防變壞。
食物例子：急凍蔬果、熟制肉類、澱粉類主食等
雪櫃食物存放時間｜ 3~6個月／6~12個月
在攝氏負18度的條件下，有效抑制蛋白質食物的微生物生長，因此冷凍的海產或肉類一般都有較長的保存時效，不過冷凍溫度及時間過狗都會影響其營養，建議減少囤積，最好吃掉後才購買新的食材。
3~6個月食物例子：魚、蝦、蟹等急凍海產
6~12個月食物例子：豬、牛、羊、雞等急凍肉類。
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雪櫃時間表｜放雪櫃易變壞的食物
不過並非所有食材都應該放在雪櫃內保存，大部份熱帶水果都不適合放在雪櫃，建議應該在攝氏10度左右保存，以防因溫度過低而令食物變質。
食物例子：芒果、香蕉、木瓜等
雪櫃時間表｜不需放在雪櫃保存的食物
有些食物更不需放在雪櫃保存，例如根莖類蔬果、醃製蔬菜、調味料或糧油等，這些食材放在雪櫃反而影響其生存環境，令食材的味道或新鮮度變質。
食物例子：蒜頭、乾燥蔬菜、根莖類蔬菜、醃製蔬菜、豉油、鹽、蜂蜜、 含高鹽份的醬類、麪粉、米、雜糧等