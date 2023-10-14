熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
自煮食譜
2023-10-14 07:00:11

羅宋湯食譜│材料先炒香再煲 西式做法唔少得紅菜頭

分享：
羅宋湯食譜│材料先炒香再煲 西式做法唔少得紅菜頭（網上截圖）

羅宋湯食譜│材料先炒香再煲 西式做法唔少得紅菜頭（網上截圖）

平日去茶餐廳食飯，西式例湯少不了紅湯「羅宋湯」（烏克蘭語：борщ，羅馬化：borshch）。不過例湯水稀稀，湯料又少，飲得毫不爽快，不如自己煲一大煲羅宋湯，加入大量材料去煲，料足味道一定濃。煲羅宋湯想好味，要把部份材料先炒過才煲，包括洋葱、蒜頭和番茄等有香味的菜，便要炒至香，灒入滾水再拿去煲。而薯仔如果不想溶成碎片，便要煲一小時後先撈起，飲之前滾熱再加回煲中便可，即睇製作羅宋湯食譜。

Ad Block

羅宋湯食譜（4人份量) 烹煮時間：2小時25分鐘

羅宋湯材料

椰菜半個（切塊）、番茄2個（切塊）、洋葱1個（切塊）、薯仔1個（對切）

甘筍1條（切塊）、紅菜頭1個（切塊）、西芹1/4條（切片）、牛腩250克（切塊）

蒜頭4瓣（拍裂）、水3公升、香葉4塊、胡椒粒20粒

辣椒1隻、茄膏50克、白醋50毫升、鹽1茶匙、薑2片、葱2條、黑椒碎適量

羅宋湯食譜│牛腩切大塊。冷水入鍋，加入薑葱，汆水15分鐘，撈出 羅宋湯食譜│在湯煲取滾熱蔬菜水1公升，灒入鍋中正在炒的菜中，炒勻，再水連材料倒入湯煲中。 羅宋湯食譜│加入牛腩，再加入香葉、胡椒粉和原隻辣椒，開大火滾10分鐘，收中細火煲2小時

羅宋湯做法

  1. 牛腩切大塊。冷水入鍋，加入薑葱，汆水15分鐘，撈出。燒熱油，放入牛腩，煎至表面帶焦色，盛起備用。另煲滾3公升水，先加入椰菜、甘筍和紅菜頭，還有切半的薯仔。
  2. 原鑊加入洋葱和蒜頭爆香，再加入番茄和西芹同炒，下茄膏炒勻。在湯煲取滾熱蔬菜水1公升，灒入鍋中正在炒的菜中，炒勻，再水連材料倒入湯煲中。
  3. 加入牛腩，再加入香葉、胡椒粉和原隻辣椒，開大火滾10分鐘，收中細火煲2小時。期間煲1小時後，先把薯仔取出，然後繼續煲。至2小時，熄火焗半小時，撈出牛腩，連同薯仔切成一口大小，放回煲中。再次開大火，加入醋和鹽調味，可適量加黑椒調味。
羅宋湯可加入酸奶飲用。（網上截圖） 羅宋湯由來沒有既定答案，有說是來自烏克蘭及俄羅斯。（網上截圖） 羅宋湯可用番茄或番茄膏取代紅菜頭。（網上截圖）

原文刊登於 Yahoo Food

羅宋湯歷史

羅宋湯是一道受歡迎的西方料理，儘管其確切的歷史來源存在爭議。羅宋湯常見於東歐等地，被廣泛認為是烏克蘭菜或俄羅斯菜代表菜色。這道湯的基本成分包括番茄、洋蔥、胡蘿蔔、西芹和鮮蔬等，通常配以香料和香草調味。羅宋湯的風味豐富，口感濃郁，是許多人的家常美食。羅宋湯據信起源於東斯拉夫民族，這包括今天的烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯等地區。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受