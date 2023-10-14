羅宋湯食譜│材料先炒香再煲 西式做法唔少得紅菜頭

平日去茶餐廳食飯，西式例湯少不了紅湯「羅宋湯」（烏克蘭語：борщ，羅馬化：borshch）。不過例湯水稀稀，湯料又少，飲得毫不爽快，不如自己煲一大煲羅宋湯，加入大量材料去煲，料足味道一定濃。煲羅宋湯想好味，要把部份材料先炒過才煲，包括洋葱、蒜頭和番茄等有香味的菜，便要炒至香，灒入滾水再拿去煲。而薯仔如果不想溶成碎片，便要煲一小時後先撈起，飲之前滾熱再加回煲中便可，即睇製作羅宋湯食譜。

羅宋湯食譜（4人份量) 烹煮時間：2小時25分鐘 羅宋湯材料 椰菜半個（切塊）、番茄2個（切塊）、洋葱1個（切塊）、薯仔1個（對切） 甘筍1條（切塊）、紅菜頭1個（切塊）、西芹1/4條（切片）、牛腩250克（切塊） 蒜頭4瓣（拍裂）、水3公升、香葉4塊、胡椒粒20粒 辣椒1隻、茄膏50克、白醋50毫升、鹽1茶匙、薑2片、葱2條、黑椒碎適量

羅宋湯做法 牛腩切大塊。冷水入鍋，加入薑葱，汆水15分鐘，撈出。燒熱油，放入牛腩，煎至表面帶焦色，盛起備用。另煲滾3公升水，先加入椰菜、甘筍和紅菜頭，還有切半的薯仔。 原鑊加入洋葱和蒜頭爆香，再加入番茄和西芹同炒，下茄膏炒勻。在湯煲取滾熱蔬菜水1公升，灒入鍋中正在炒的菜中，炒勻，再水連材料倒入湯煲中。 加入牛腩，再加入香葉、胡椒粉和原隻辣椒，開大火滾10分鐘，收中細火煲2小時。期間煲1小時後，先把薯仔取出，然後繼續煲。至2小時，熄火焗半小時，撈出牛腩，連同薯仔切成一口大小，放回煲中。再次開大火，加入醋和鹽調味，可適量加黑椒調味。

原文刊登於 Yahoo Food