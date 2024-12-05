雞胸肉食譜｜番茄雞肉丸、墨西哥卷、肉卷等5款減肥必食

不少人認為雞胸肉料理淡而無味，對雞胸肉料理都沒有太大的好感，但其實只要多花心機，就可以將它變成美味的料理！以下就教大家製作番茄雞肉丸、墨西哥卷、雞胸肉卷等5款雞胸肉料理，完成後一定可以拋開對雞胸肉的固有印象！

雞胸肉食譜｜雞胸肉墨西哥卷 墨西哥卷餅屬於不少人減肥時都會製作的早餐，比起百烚雞胸肉其實稍微煎香後味道更出色，而且卡路里亦不會太高。包好卷餅後， 可以按個人口味加上少量低脂沙律醬和番茄醬，市面上更有不少零卡路里的醬料，特別適合減肥人士食用。 雞胸肉墨西哥卷材料及做法 墨西哥卷餅皮 1片／雞胸肉 1件

生菜 適量／黑椒 少量

料酒 少量／生抽 少量 1.雞胸肉加入少量黑椒、料酒和生抽，提前醃製過夜備用。

2.熱鑊加入少量油，將雞肉煎熟後盛出切條。

3.墨西哥卷餅利用平底鑊餘溫烘熱後盛起。

4.卷餅的半邊鋪上生菜，再鋪上雞肉，折起另外半邊即可。 雞胸肉食譜｜照燒汁、韓式辣醬等7款醃料 誰說減肥只能吃白烚雞？

雞胸肉食譜｜番茄雞肉丸 市面上不少肉丸都會混合其他肥肉，令肉丸的卡路里變高，但是其實自己在家中亦可製作出口感豐富，而且健康美味的肉丸！加入香菇、粟米等充滿口感的食材後，令雞肉丸的口感大增，在用番茄作為醬汁，無論是大人還是小朋友都會喜歡。 番茄雞肉丸材料及做法 番茄 1個／雞胸肉 200g／雞蛋 1隻

香菇 4粒／粟米粒 40g／薑 10g

料酒 10mL／水 30mL／鹽 適量／胡椒 適量 1.雞胸肉、香菇和薑，分別放進絞肉機攪碎。

2.混合雞胸肉、香菇和薑蓉，再加入雞蛋、粟米粒、料酒和水，攪拌至粘稠狀。

3.加入鹽和胡椒調味。

4.煲裡加水煮滾後轉小火，利用手的虎口位擠出肉丸，放入煲中煮熟至浮起後撈起備用。

5.番茄去皮切粒，熱鑊落油，放入番茄粒翻炒至略微軟爛後加一碗熱水，煮滾後加入肉丸煮至黏稠狀。

6.加少許鹽調味即可。 減肥｜減極都唔落磅？4個訊號話你知減肥順利進行中

雞胸肉食譜｜西蘭花雞絲燕麥粥 近年掀起一股吃燕麥粥的熱潮，但是不少人都是吃甜味燕麥粥為主。其實鹹味燕麥粥同樣好吃，以下推薦的食譜加入雞絲和西蘭花，健康而卡路里低外，燕麥亦有降膽固醇的作用，特別適合減脂期間的人士食用，一餐便可滿足蛋白質、食物纖維等各種需要。 西蘭花雞絲燕麥粥材料及做法 雞胸肉 50g／西蘭花 3瓣／燕麥 40g

水 180mL／植物奶 100mL／三色豆 適量

料酒 適量／生抽 適量 1.雞胸肉切絲，加入適量料酒和生抽醃製20分鐘。

2.西蘭花放於鹽水浸泡。

3.煲裡加水煮滾後，放入西蘭花和三色豆灼水，撈起將西蘭花切碎備用。

4.灼過蔬菜的熱水加入雞胸肉絲，變熟後撈起。

5.將燕麥和水放入另一個煲中，中火加熱煮滾後轉小火煮10分鐘，需不時攪拌讓燕麥片快速變熟。

6.煮好後加入植物奶、蔬菜和雞胸肉絲，再轉小火煮3分鐘左右，期間要不停攪拌以防粘鍋，直至燕麥和植物奶完全混合均勻即可。 減肥低卡醬料｜減肥也可以蘸醬！盤點6款常用低卡醬料 減肥人士必買

雞胸肉食譜｜低溫慢煮雞胸肉 不少人對雞胸肉的固有形象便是食之無味，而且口感亦較乾身，因此不喜歡食用。如果嫌一般煮法太過 「鞋拾拾」的話，不妨利用慢煮機器煮雞胸肉，口感立刻變得滑嫩，事前進行醃製的話，可令雞胸肉更加入味。 低溫慢煮雞胸肉材料及做法 雞胸肉 1件／橄欖油 1勺

生抽1勺／蜂蜜1勺

蠔油1勺／蒜頭 1粒 1.蒜頭壓碎後，混合所有調味料。

2.將雞胸肉和調味料放入密封袋，排出空氣後密封。

3.利用低溫棒或有低溫慢煮功能的機器，以60度慢煮90分鐘。

4.煮好後切片即可食用。 減肥地雷食物｜拆解芝麻醬、千島醬、蛋黃醬等5款高卡沙律醬+健康醬料替代方案

雞胸肉食譜｜雞胸肉卷 想製作一款適合打卡又好吃的雞胸肉料理的話，這款雞胸肉卷便是一個不錯的選擇！利用雞胸肉作表皮，包裹着紅蘿蔔和雞蛋絲，健康好吃，口感豐富，顏色亦十分繽紛，用來打卡一流！ 雞胸肉卷材料及做法 雞胸肉 1件 ／紅蘿蔔 適量

雞蛋 1隻／黑椒 少量

料酒 少量／生抽 少量 1.雞胸肉加入少量黑椒、料酒和生抽，提前醃製備用。

2.醃製好的雞胸肉用工具捶打至薄身。

3.紅蘿蔔切絲放進滾水灼熟備用。

4.雞蛋攪拌均勻，熱鑊落油，倒進蛋液製成蛋餅。

5.蛋餅切成雞蛋絲備用。

6.在雞胸肉上放上雞蛋絲和紅蘿蔔絲，然後將雞胸肉捲起。

7.用棉線把雞胸肉卷捆綁起來定型。

8.平底鑊噴油後預熱，放入雞胸肉卷煎至四面上色。

9.上色後倒入水，蓋上鑊蓋燜焗熟。

10.水分蒸乾後盛起雞胸肉卷，拆線切件即可。 減肥平台期｜減肥方法有誤體重持續不變？！認識真假「平台期」+4招突破法