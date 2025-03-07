食遊記｜清脆鉸剪聲 巧製牛雜送飄香

每款食材經廚師巧手皆成經典菜式，即使「下欄」亦感滋味。內臟本下欄，須歷多個工序等辟走異味；如焗魚腸、金錢雞、豬雜湯，當中牛雜乃家傳戶曉街邊小食。小時看政府宣傳廣告見小販邊吸煙邊剪牛雜，加上灌輸不衛生形象，弄得害怕嘗試。這次鼓起勇氣品嘗後，發現濃香豐足，吸汁惹味，更知製作過程潔淨。最近從網上討論區找到三間獲推薦牛雜店，與這些老闆傾談後悉多年輕人光顧，更吸引遊客領教風味。

57年四代相傳

廟街牛什粉麵：九龍油麻地雅打街18號地舖

牛雜有分上、下雜，上雜在肉枱出售，如肝、心、腎、柏葉，價錢較高及易處理，其他則為下雜。舖外吊塑膠紅膠燈罩，貼上米芝蓮推介標籤。紅底黑字招牌寫「一九六八」，現第四代負責人說自13歲開始幫手，合一家三兄弟姊妹胼手胝足，「由小到大開始食，別人家小孩玩玩具，咱就玩內臟。57年前由走鬼檔做起，以往食牛雜形象較麻甩，皆廟街多單身漢或年長人士，現除街坊外；食客一代傳一代，還有年輕化趨勢。多年來已發展成一套自家口味，餐牌亦沒有多更改，所有食客有自己口味，故不必爭拗，如內衣褲有不同尺寸，沒可能一條通用，口味適合便有回頭客」。大小碗牛雜內有腸、肚、膀、肺，他表示年輕人不愛食膀，例有年長客人要求大碗全膀。牛膀實胰臟，一咬外皮煙韌，內如肉末散開，味具獨特甘香；膀剪成長條形，肺則大件近方，深褐吸汁，爽夾綿滑，沒有任何血味。肚即胃，共有四胃，分別為草肚、柏葉、金錢肚及沙瓜，前款面層如草皮，濃汁掛滴，肉薄腍軟。本懼食腸，怕內裡充滿脂肪，怎知已剪開，油脂雖多清走，惟仍油潤厚豐。汁濃不膩，落少許芥辣、甜醬和辣醬後風味頓升，「街坊不接受加蘿蔔墊底，認為它平價不抵食，故要求全肉。往時曾售柚皮，惜沒人欣賞遭淘汰，疫情時掉棄二千五百塊」。