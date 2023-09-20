香港夜繽紛｜一文睇清各大海濱夜市 睇無人機燈光表演/首個維港跑/文青市集

香港夜繽紛｜為配合「香港夜繽紛」活動，灣仔、觀塘及尖沙咀海濱，由9月底至11月底，將於每個周未舉行活動，包括表演、文創活動、小賣攤位及海濱跑等，讓市民及遊客在海濱共渡周末晚上。 香港夜繽紛 ｜星光大道與 K11 MUSEA 合辦「星光夜市 Night Market by The Sea 」 為推動夜經濟，星光大道將與K11 MUSEA合作，由9月22日起一連4個周五及周六晚，舉辦全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」。夜市將設置近30個本地品牌的攤位，提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等。

香港夜繽紛｜星光大道與K11 MUSEA 合辦「星光夜市Night Market by The Sea」

香港夜繽紛 ｜文化海濱夜市 集合近 30 個本地品牌 「星光夜市 Night Market by The Sea」攤位包括製作萬用醬料的「香料案內所」、松露蜜糖港式奶茶的「師父好茶」，及繪畫懷舊電影海報和插畫的「無紙用工作室」等多個特色本地品牌。星光大道旁將有現場音樂表演，演奏經典電影歌曲，向香港電影文化致敬。夜市將由下午5時開放至晚上11時，市民及旅客可在醉人日落及維港夜景下，一邊享受獨特夜市體驗，一邊欣賞現場音樂演出。 香港夜繽紛 ｜首個維港夜跑活動「星光跑」 青途發展社區發展協會及油尖旺民政事務處，將於9月22日舉辦全港首個維港夜跑活動「星光跑」，途經星光大道及K11 MUSEA，開創夜間運動娛樂新模式。

香港夜繽紛｜ MOKO 新世紀廣場「旺角小夜市」 MOKO新世紀廣場於中秋國慶長假期延長營業時間，並化身「旺角小夜市」。廣場將於9月29日至10月23日期間的周六、日及公眾假期，在L2及L3長廊舉行「MOKO週末『集』慣 - 秋語風商店街」，引入逾30個不同類型的本地品牌攤檔出售各式特色商品，由押花手作、蠟燭、鈎織小物、首飾、香水、手工護膚品至特色美食、咖啡，連「主子」的飾物等都應有盡有，當中精選推介包括The Scientist Hong Kong、Riley the jewellery、肥企鵝工作室、Daynnite. Production等，滿足不同人士喜好。為配合政府「搞活夜經濟」，於中秋國慶長假期間（9月29日至10月2日），商場舉行的「旺角小夜市」營業時間更會延至晚上9時30分，方便大家吃過晚飯再「最後衝刺」入手心頭好。

香港夜繽紛 ｜觀塘海濱《青年藝術節 x 中秋「觀」光市集》 觀塘海濱「VESSEL發現號」於9月29日至10月1日，一連3天舉行《青年藝術節x中秋「觀」光市集》，結合中秋限定觀塘繞道橋底光影投射、約3.5米高「月光兔兔發現主題裝置」、太空人摘星打卡位、LED霓虹燈打卡位、光影藝術體驗、文青市集、免費工作坊和街頭表演。 香港夜繽紛 ｜ 3.5 米高月光兔兔 / 夢幻泡泡腳踏單車 「發現號」場內設約3.5米高「月光兔兔發現主題裝置」和多個光影藝術裝置，充滿玩味藝術氣息的兔兔，坐於巨型充氣發光月球上。主題裝置旁設泡泡腳踏單車，讓市民置身夢幻泡泡維港靚景下賞月，同場加映太空人摘星打卡位和多個富香港色彩的霓虹燈打卡位，供大小朋友及毛孩一同伸展放電，和主子拍照「Art-Like」慶團圓。

香港夜繽紛 ｜ 文青市集 / 免費工作坊 / 街頭表演 富有香港特色的中秋限定文青市集，召集近50位來自不同範疇的潮人檔主，大賣本地文青系手作服飾、原創自家設計工藝品、得意家品雜貨、寵物用品配飾、現場速畫彩繪、花藝植栽、塔羅占卜、風味美食、特色飲品和靚酒，匯聚本地潮流文化創意。現場更設有10場免費藝術手作工作坊，邀請多位專業導師即場教授點描曼陀羅、刺繡、木藝、奶油膠、兔兔小夜燈和半浮雕黏土製作等DIY手藝創作，深度發現香港文化氣質，同場設近20隊組合Busking表演