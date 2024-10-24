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2024-10-24 12:21:00

香港恐龍化石｜沙田站/太古坊隨處可見古生物化石？

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香港恐龍化石｜沙田站/太古坊隨處可見古生物化石？

香港恐龍化石｜沙田站/太古坊隨處可見古生物化石？

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香港首次發現恐龍化石！古蹟辦及漁護署昨日（10月23日）宣布，在香港東北水域赤洲發現估計屬於「白堊紀時期」的恐龍化石，最遠可追溯至1億4,500萬年前。漁護署即日封鎖赤洲島，以便專家進一步考察。有關恐龍化石明日起（10月25日）將在尖沙咀九龍公園文物探知館展出

雖然這是香港第一次出土恐龍化石，但早於1980年，香港已經發現比恐龍時代更久遠、大約3.7億萬年前的「盾皮魚」化石。別以為古生物化石只能在博物館鑑賞，只要細心觀察，在港鐵站、商廈等日常生活場所，一樣可以發現化石蹤迹。

文章出處：「當代中國」網站

在赤洲發現的恐龍骨骼化石，由兩塊經專家清修的化石標本拼合而成。（古蹟辦） 恐龍骨骼化石呈扁平狀態。（古蹟辦） 大塊的恐龍骨骼化石碎片。（古蹟辦） 小塊的恐龍骨骼化石碎片。（古蹟辦） 古脊椎所專家於赤洲採集化石樣本。（古蹟辦） 從赤洲採集含恐龍骨骼化石的岩石標本。（古蹟辦） 從赤洲採集含恐龍骨骼化石的岩石標本。（古蹟辦） 古脊椎所專家張鵬杰清修含恐龍骨骼化石的岩石,清除包裹化石的岩石。(古蹟辦) 古脊椎所專家張鵬杰清修含恐龍骨骼化石的岩石,清除包裹化石的岩石。(古蹟辦) 清修後的岩石樣本，紅框內為其中一塊露出的恐龍骨骼化石。(古物古蹟辦事處藏品) 另一塊恐龍骨骼化石(紅框內)。(古物古蹟辦事處藏品)

赤洲沉積岩發現恐龍化石 政府封島考察

今年3月，發展局古物古蹟辦事處（古蹟辦） 接獲漁農自然護理署（漁護署）通知，香港東北水域赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，隨即邀請中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）的專家來港考察。

專家在野外採集有關化石樣本，經過骨組織切片初步鑑定，確定樣本屬於「白堊紀時期」的大型年長恐龍骨骼化石，距今約1億4,500萬年前至6,600萬年前歷史。專家將作進一步研究，包括發掘現時在赤洲的化石，繼續清修化石樣本，以確認恐龍種類；同時會與本地及其他地方的大學合作，建構香港的恐龍故事。漁護署即日起封閉整個赤洲島，方便專家工作。

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赤洲陡崖上傾斜的紅色砂岩、泥岩和礫岩岩層。（CEDD） 漁護署即日起封閉整個赤洲島，直至另行通知，圖為赤洲一系列受侵蝕的海蝕柱。（CEDD）

中國命名343種恐龍 世上發現最多恐龍國家

中國是世界上發現恐龍種類最多的國家。央視引述，除了天津、上海、海南、青海、澳門和台灣，幾乎全國都能找到恐龍存在的痕迹。根據中國古動物館統計，截至去年（2023年）12月，由中國研究命名的恐龍多達343種，數字冠全球。

雖然香港至今才發現出恐龍化石，但其實比恐龍時代更久遠的古生物化石，香港早就出土。

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圖為香港發現最早期的「泥盆紀時代」盾皮魚化石。（圖片來源：政府新聞處／李作明教授提供） 2014年香港大學地球科學系畢業生謝子旗（左）於暑期研究時，從荔枝莊餽集的化石中發現副狼鰭魚化石。圖左為其指導教授、港大地球科學系古脊椎研究所主管文嘉棋博士，他正展示其他同屬恐龍年代的化石。（圖片來源：香港大學）

大埔船灣曾發現3.7億萬年前魚化石

早於1980年，已故康文署前博物館專家顧問（歷史）李作明教授已經在大埔船灣，發現「泥盆紀時代」、距今約3.7億萬年前的「盾皮魚」化石。有關發現證明香港的地質歷史，可追溯至大約4億年前。

另外在2014年，香港大學地球科學系本科一級榮譽畢業生謝子旗亦在荔枝莊餽集的化石中，發現約1.47億萬年前、相信是「晚侏羅紀時期」的「副狼鰭魚」化石，是香港首次經鑑定同屬恐龍時代的脊椎動物化石。

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連接太古坊各大樓的弧形天橋雲石地板上藏着一枚菊石化石。（圖片來源：「Fossils HongKong」facebook專頁） 太古坊雲石地板上的菊石化石長約19厘米，據指是香港大理石材中被發現最大的一枚。（圖片來源：「Fossils HongKong」facebook專頁） 港鐵沙田站的牆上可以見到腹足類、即是螺的化石，內部結構呈螺旋狀。（圖片來源：「Fossils HongKong」facebook專頁） 港鐵沙田站牆上的菊石化石切面，清楚看到內部氣室構造。菊石是6,500萬年前已滅絕的頭足類海洋生物。（圖片來源：「Fossils HongKong」facebook專頁）

太古坊 港鐵沙田站 尋古生物化石

事實上，古生物化石並非遙不可的存在。市民日常經過的港鐵站、商場或商廈，一樣隱藏着不少古生物化石。

今年8月，由古生物專家龍德駿開設的facebook專頁「Fossils HongKong」，就分享了幾幀拍攝自鰂魚涌太古坊的照片。圖片所見，這幢摩登商廈的雲石地板居然藏着一枚體型長達19厘米的「菊石」化石，堪稱是香港大理石材中被發現最大的一枚。另同場亦發現距今一至兩億年前形成的「箭石」化石等。

而在2020年，專頁亦發布在港鐵沙田站牆上拍攝的菊石及腹足類的化石照片。證明日常生活只要細心留意，普通人一樣可化身考古專家，探索古生物的存在痕跡。

延伸閱讀：1964年11月3日｜藍田猿人頭骨化石被發現

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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