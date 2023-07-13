鬼節2023｜7月14鬼門關大開 10個習慣變禁忌 睇定鬼節日期出夜街要小心！

即將來到農曆7月14日——「鬼門關」開的日子，即使有些人不相信他們的存在，在鬼節還是需要多加小心。鬼節盂蘭節及中元節的俗稱，有人指整個農曆7月都為鬼月。2023年鬼節的正日便在2023年8月30日，以下就為大家盤點10個變成禁忌的習慣，如果有這些習慣的話，在這個月特別小心，於8月12日的鬼節正日更不要犯以下禁忌！

7月14鬼節禁忌：說「鬼」 廣東話博大精深，「鬼」字除了字面上的意思，還可混合在日常生活中使用，例如「好鬼煩」「衰鬼」、「酒鬼」等都屬不少人的口頭禪。而在鬼節的時候，由於四處都充滿鬼魂，因此需要最好謹言慎行，不但要忌說「鬼」字，也別不可胡亂說話，以免鬼魂聽到後跟在你身邊！ 7月14​​​​​鬼節禁忌：隨意搭膊頭 據說人們身上有三把火，分別在頭頂和左右肩膀各一，只要其中一把火熄滅，便會變成容易被鬼魂上身的對象。因此切忌隨意亂拍他人肩頭，以免拍熄對方的火，吸引鬼魂的到來。

7月14​​​​​鬼節禁忌：夜間活動 最近天氣炎熱，不少人選擇趁晚上出門散步或運動，或是在尾班車時間過去後，有直接走回家的習慣。但臨近鬼節，八字較弱的人則需暫停夜間活動，特別在凌晨12點後，屬夜闌人靜、陰氣盛的時間，較容易招來鬼魂接近或跟隨。同時切忌穿著戴有自己姓名的衣物，以防止被鬼魂叫喚。 7月14​​​​​鬼節禁忌：以全名稱呼 若果已經規劃好需要進行夜間活動，那麼在夜間活動的時候與朋友需要盡量以代號相稱，而不是直接叫喊對方全名，以免被鬼魂記住你的名字。如果真的在郊外或人煙稀少的地方聽到有人叫你，也不要輕易回頭。不過最好當然不要在夜間出門，杜絕危險發生。

7月14​​​​​鬼節禁忌：吹口哨 不少人都有吹口哨的習慣，除了用來吸引異性，還作為放鬆用途。但在鬼節的晚上吹口哨，卻會變成一種暗號，容易招來鬼魂接近，甚至「喜歡」而跟隨。 7月14​​​​​鬼節禁忌：夜間游水 炎炎夏日最適合游水解暑，但不少事故都發生於海灘或泳池中，在鬼門關開的時候，鬼魂會在水裡玩抓腳的遊戲，有機會造成意外，因此在晚上最好不要去游水，直至鬼節結束才回復游泳的習慣吧！

7月14​​​​​鬼節禁忌：熬夜 熬夜屬現代社會中不少人的習慣，特別對上班族來說報復性熬夜更是常有的事。然而人們陽氣最虛弱的時候卻在深夜，陰氣最旺盛的時候亦同樣，因此容易讓鬼魂乘虛而入。 7月14​​​​​鬼節禁忌：靠牆睡覺 不少人都有靠牆睡眠的習慣而獲得安全感，但據說鬼魂平時亦較喜歡依附在牆上，靠牆的習慣便很容易讓鬼魂上身，所以需要特別小心