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生活
2023-12-20 13:42:57

龍年運程2024｜七師傅12生肖整體運勢 運程排行榜/邊個生肖最好運？

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龍年運程2024｜七師傅12生肖整體運勢 運程排行榜/邊個生肖最好運？

龍年運程2024｜七師傅12生肖整體運勢 運程排行榜/邊個生肖最好運？

2024年除了是龍年之外，亦將踏入「九運」，根據過往經驗，八運入九運必有大變動，今次請來七師傅(七仙羽)為大家講解12生肖運勢，讓大家趨吉避凶！

龍年運程20242024屬猴運程 (排行第1：帝旺三合大運)

有三合之局加持，凶星的凶性也可以被壓制，轉凶為吉，各方面也能夠逢凶化吉，財旺、人緣旺、感情運旺，不乏發財機會。

出生年份：195619681980199220042016

幸運號碼：2678

幸運顏色：金、啡、黃、銀色

屬猴代表藝人張敬軒 1981年

屬猴代表藝人張敬軒 1981年

龍年運程20242024屬豬運程 (排行第2：容易遇到良緣)

2024年的屬豬人通常都能逢凶化吉，因為有幾顆強勁的吉星關照，是未來幾年中最幸運的一年。想要「拉埋天窗」的人士也可以選擇今年締結良緣。請充分珍惜今年的好運。

出生年份：195919711983199520072019

幸運號碼：2678

幸運顏色：藍、金、銀、白色

屬豬代表藝人盧瀚霆 1995年

屬豬代表藝人盧瀚霆 1995年

龍年運程20242024屬雞運程 (排行第3：美滿順心運勢大好)

屬雞人有強勁的吉星照顧，加上合太歲，做起事來事半功倍。只要保持積極進取，這一年有很大的機會大展鴻圖，實現理想與目標。

出生年份：195719691981199320052017

幸運號碼：257

幸運顏色：淺啡、金、黃色

屬雞代表藝人炎明熹 2005年 屬雞代表藝人鄭裕玲 1957年

龍年運程20242024屬鼠運程 (排行第4：事業大吉有貴人)

2024年的屬鼠人較容易得到貴人幫助，讓自己的權力或地位提升，但因為較容易遇到小人，需要謹慎處事，別因得意忘形而導致意外、破財、衝突等不利情況。

出生年份：196019721984199620082020

幸運號碼：578

幸運顏色：金、銀、黃、深藍色

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屬鼠代表藝人張天賦 1996年 屬鼠代表藝人張致恆 1984年

龍年運程20242024屬牛運程 (排行第5：福星貴人加持)

2024雖然遇到破太歲，但因有強力的福星關照，只要努力和在有需要的時候找適合的人幫忙，也會得到福氣和好運。另外，將得到福星貴人加持，使屬牛人多勞多得，在家中得到長輩的支持，在外也可得到朋友的扶持。

出生年份 196119731985199720092021

幸運號碼：2589

幸運顏色：紫、淺黃、紅色

屬牛代表藝人呂爵安Edan 1997年 屬牛代表藝人森美 1973年

龍年運程20242024屬蛇運程 (排行第6：喜慶旺上加旺)

未來三年裏最好運的就是2024年，應該多加利用運勢做好準備，迎接20252026年會出現的挑戰。2024年是一個可休養生息、準備心態迎戰的一年，有許多喜慶歡樂之事，但需防範口舌之災，要保持低調。

出生年份：195319651977198920012013

幸運號碼：1346

幸運顏色：綠、淺藍色

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屬蛇代表藝人COLLAR Ivy So 2001年 屬蛇代表藝人林作 1989年

龍年運程20242024屬虎運程 (排行第7：積極應對諸多挑戰)

屬虎人的運勢在2024 年屬於比較不順利，有驛馬星加上幾個凶星，代表多奔波，也可能會有內憂外患。屬虎人在2024年應低調處事，避免因口舌是非、官司纏身而影響事業和財運，切記自滿會引起不必要的麻煩。

出生年份：1950196219741986199820102022

幸運號碼：349

幸運顏色：紅、藍、紫、綠色

屬虎代表藝人Kayan9896 1998年 屬虎代表藝人魏浚笙Jeffery 1998年

龍年運程20242024屬羊運程 (排行第8：大起大落吉凶參半)

2024年的屬羊人整體運程大起大落，是非較多，易有官非破財等無妄之災，整體運程呈現一種吉凶參半的局面。對於男性屬羊人士而言，將容易得到女性貴人的幫助和支持。

出生年份：195519671979199120032015

幸運號碼：259

幸運顏色：紅、啡、黃、紫色

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屬羊代表藝人林家謙 1991年 屬羊代表藝人洪嘉豪 1991年

龍年運程20242024屬馬運程 (排行第9：有小阻滯但相對平穩)

2024年的運程不過不失，只要用真誠的態度生活、處事和待人，可得到不錯的收穫。吉星的加持有助於化解煞氣，讓你能夠避免一些不必要的困擾和挫折。然而，盡量不要探病問喪，以免帶來不好的運勢和傷病。

出生年份：195419661978199020022014

幸運號碼：349

幸運顏色：粉紅、綠、紫色

屬馬代表藝人COLLAR Day 2002年 屬馬代表藝人COLLAR Marf 2002年 屬馬代表藝人林明禎 1990年

龍年運程20242024屬狗運程 (排行第10：平常心面對變化)

2024年，是屬狗人這幾年來比較不順利的一年，一來犯太歲，二來吉星較少、凶星較多，尤其在人際關係上容易出現大小問題，要更為小心處理，避免衝動行事。財運表現較為波動，可能面臨一些破財的風險。

出生年份：195819701982199420062018

幸運號碼：259

幸運顏色：深紅、紫、粉紅、黃色

屬狗代表藝人姚焯菲 2006年

屬狗代表藝人姚焯菲 2006年

龍年運程20242024屬兔運程 (排行第11：不應貪急冒進)

2024對於屬兔人來說可能會比較凶險、多變化，也容易遇到小人，因此不能盡信新相識的人，尤其是在工作環境之中。不應貪急冒進，避免目標和主意太多，導致不夠精力去應付，到頭來全部都做得不好；應適度集中精力，逐一實現目標，以免浪費時間和影響自信心。

出生年份1951196319751987199920112023

幸運號碼：13469

幸運顏色：藍、綠、白、紫色

屬兔代表藝人姜濤 1999年

屬兔代表藝人姜濤 1999年

龍年運程20242024屬龍運程 (排行第12：多挑戰和困難)

運勢在2024年為最差，但之後逐年愈變愈好，只要保持希望、樂觀，雨後便會天晴，遇到好運時一定會覺得更加幸福滿意。在運勢較差時，你需要謹慎行事，保持穩定和保守，避免做出過於衝動和激進的決定。同時，也要避免與人發生衝突，保持和平共處，以免引發不必要的是非之事。另外，切勿胡亂動土，以免讓運勢變差。

出生年份：1952196419761988200020122024

幸運號碼：259

幸運顏色：紅、紫、啡、米黃、金色

屬龍代表藝人馮允謙 1988年 屬龍代表藝人譚旻萱 2000年
七師傅

七師傅

七師傅簡介：

七師傅自10歲左右開始隨妙君法師學習唸經、法科、命理等等知識。之後在馬來西亞及台灣地區拜師無數及修煉，以及到歐洲學習西洋魔法。大學主修新聞系，碩士主修商業管理，曾於台灣電視台TVBS新聞部任職記者。外國學成後回香港，並將中西理論合璧，取其精華，擅長中西法科合二為一。七師傅歷年來先後與多家電視台、媒體合作，包括有線電視、Viu TV 、香港開電視及網絡電台《恐怖在線》等。

《七仙羽教你龍年逢凶化吉》(作者七仙羽)

《七仙羽教你龍年逢凶化吉》(作者七仙羽)

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