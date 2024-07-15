DSE 2024｜DSE優惠為考生打氣 7仔請食魚蛋燒賣/麥當勞$1優惠 DETERMINANT送1,000件襯衫

DSE文憑試將於7月17日放榜，經過連串備戰、考試及等待，終於迎來DSE放榜的大日子，相信不少同學仔都非常緊張，不少品牌都推出打氣優惠，包括7-Eleven請食魚蛋燒賣，麥當勞亦有$1震撼美食優惠，7月17日更有人氣歌手周殷廷（YT大哥）擔任DSE應援團團長，化身餐廳總經理與DSE同學仔打氣、唱歌兼分享人生不同階段的心路歷程。主攻男士襯衫的新晉本土品牌DETERMINANT更會送出1,000件襯衫，無論畢業晚宴、論文報告、見工面試等都一樣用得著！

DSE 考生打氣優惠｜ 7-Eleven 送 7 仔食檔燒賣 / 魚蛋 7-Eleven今年特意打造「7-11 HUG」活動網站，為考生打氣，讓他們和身邊曾經共度高低的戰友以新穎互動的方式，用手機隔Mon擁抱對方，再齊齊到7仔免費換領燒賣或魚蛋，慰勞自己的努力。 應屆DSE考生可於放榜日7月17日0時0分起至下午4時59分進入「7-11 HUG」活動網站( www.7-11Hug.com)，根據指示與一位戰友以手機前置鏡頭互相掃描對方電話螢幕上的二維碼，作一個簡單而窩心的「7-11 HUG」，完成後即可各自獲得7 仔食檔燒賣/魚蛋免費換領券1張。下載或把換領券截圖後，再於7月17日放榜當天早上7時至下午6時或7仔食檔營業時間結束為止 (以較早時間者為準)到設有7 仔食檔的7-Eleven分店，向店員一同出示DSE成績表，即可免費獲贈燒賣/魚蛋1份（5粒），讓7仔陪你整頓好心情再重新出發！

DSE 考生優惠｜麥當勞 App 推三大 $1 震撼美食優惠 麥當勞App即日起，一連5日推出三大$1震撼美食優惠撐DSE學生，用美食麥麥應援，送上最窩心、最抵的期間限定驚喜。由即日起至7月19日期間，麥當勞麥麥送上不同時段適用的$1優惠，全天候為DSE考生應援。早晨時段可享$1 McCafé即磨黑咖啡(Americano)，以香濃醒神咖啡開展新一天，為放榜做好準備；上午11時後，有學生最愛的「$1大雪碧」優惠，炎炎夏日有冰凍汽水陪住放榜，放鬆心情；凡購買任何超值套餐更可享「$1加配蘋果批或香蕉朱古力批」優惠，為緊張日子增添一點甜。

歎美食之餘，由7月16至21日(周二至日)期間，麥當勞將於沙田新城市廣場更會一連6日舉行「 DSE考生打氣Party 」，其中7月17日更有人氣歌手周殷廷（YT大哥）擔任DSE應援團團長，化身餐廳總經理與一眾DSE同學仔打氣、唱歌兼分享人生不同階段的心路歷程；場內更設有逾4米高的麥當勞主題巨型麥麥打氣彈床城堡及多個經典打卡位，讓DSE考生免費大玩一番兼打卡。

麥當勞將於沙田新城市廣場舉行「 DSE考生打氣Party 」

DSE 考生優惠｜ DETERMINANT 送 1,000件 襯衫 DSE放榜在即，主攻男士襯衫的新晉本土品牌 DETERMINANT推出「Life Threads • 穿梭人生『縷』程」企劃，活動包括「稱身才能Tailored Talent工作體驗計劃」和「穿針引線」畢業生講座，更免費送出1,000件高質商務襯衫給參與同學仔。 「稱身才能 Tailored Talent 工作體驗計劃 」旨在為學生提供真實世界工作經驗， 特別是在商業和市場營銷領域。參予體驗計劃的學生將獲得實際經營業務操作經驗，以及配合最新人工智能和市場營銷科技的培訓，幫助他們建立職場自信外，亦提供機會讓他們設計自己的產品，實試銷售及營運。學生可以與同學或朋友組隊報名參加，入選的參加隊伍不但可獲頒證書，亦將獲贈 DETERMINANT皇牌男士免燙抗皺襯衫，3年內可免費更換一件。而優勝者不但可得禮券，更有機會獲得DETERMINANT多方面支持，將產品真正推向市場，銷售所得的金額扣除成本開支，將全數捐贈予Generation香港以持續支援有職涯發展需要的青少年。截止報名日期 7月15日。

「穿針引線 — 連繫無限機遇 」畢業生講座 在香港中學文憑試（DSE）成績公布之際，DETERMINANT 將舉行「穿針引線 - 連繫無限機遇」畢業生講座，夥拍香港心聆（Mind HK）、Generation香港和香港輔導教師協會等多個非牟利組織合作，為學生們提供心理健康、職業和教育建議、職場經驗分享及面試貼士等工作坊，藉此賦予學生力量去面對畢業和公開考試成績發佈帶來的挑戰與壓力。 派發 1000 件襯衫 3 年內免費更換 DETERMINANT 深知穿搭造型對於第一印象的重要性，特別是在同學邁向人生新階段的時候，為減輕學生獲得專業服裝的壓力，DETERMINANT 將為今次參加「Life Threads • 穿梭人生「縷」程」企劃的同學們，免費提供1,000件免燙抗皺、柔軟舒適的高質商務襯衫。DETERMINANT的襯衫提供多達61種尺碼，學生們不但能夠選擇最稱身的襯衫，更可以在3年內免費更換一件，讓他們無論在畢業晚宴、論文報告、見工面試等等都能展現出光鮮出眾、專業自信的魅力。