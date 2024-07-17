【7月17日更新】新增狀元學校
中學文憑試(DSE)2024年的放榜日期是7月17日，相信對考生來說是個重要時刻。然而，要順利入讀大學並非單單取決於考獲至少「332A」的成績，應對策略同樣重要。《am730》為你整理了重要日期、成績覆核流程、透過手機短訊(SMS)發放成績等最新、最全面的資訊，陪考生及家長度過人生中最重要的一次放榜。
多名狀元分別來自香港中國婦女會中學、英皇書院、聖若瑟書院、聖保羅男女中學、英華女學校、拔萃男書院、喇沙書院、培正中學。
DSE放榜2024｜誕10狀元8校全屬英中 喇沙超級狀元靠「掟飛鏢」紓緩壓力 (持續更新)
DSE放榜2024｜聖若瑟書院首誕「超級狀元」 廖俊翔愛打機冀留港做醫生
DSE放榜2024｜喇沙超級狀元鍾栢綸擬海外升學後回流 狀元陳澤鋒盼本地讀醫
DSE放榜2024｜香港紅十字會雅麗珊郡主學校3人獲佳績 腦麻痺考生企業會計科5**
DSE放榜2024｜中國婦女會中學首誕狀元 姚臻怡熱愛排球留港讀醫
DSE放榜2024｜英華女學校誕全港唯一「超級女狀元」 劉翯悠獲英國醫科取錄暫未定去向
DSE放榜2024｜培正中學超級狀元鄺弘哲感謝父母犧牲 給予十足心靈支持
▼DSE 2024放榜懶人包▼
DSE放榜2024｜重要日期
- 7月12日上午9時：公佈「比賽/活動的經驗及成就」、及「校長推薦計劃」特別考慮的結果
- 7月17日(星期三)：中學文憑試DSE放榜日期
- 7月18至20日：申請人可於個別指定時段內修改課程選擇
- 7月22日：申請成績覆核期限、就考試異常事件申請上訴覆核的截止日期
- 7月下旬：「內地高校招收文憑考試學生計劃」公布綠取結果
- 7月31日：公布殘疾申請人特別考慮結果
- 8月7日：公布聯招(JUPAS)正式遴選結果
- 8月8日下午5時：獲聯招(JUPAS)正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期
- 8月14日：公布成績覆核結果、發放就考試異常事件申請上訴覆核的結果
- 8月15日：取得覆核成績的人可以遞交「要求重新考慮入學申請」
- 8月22日上午9時：公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果
- 8月22日下午5時：獲取錄資格/較高次序的課程取錄資格的申請人需繳交留位費的最後限期
- 8月27日上午9時：於聯招(JUPAS)網上系統公布補選結果
- 8月27日下午5時：獲得補選取錄資格的申請人繳交留位費的最後期限
- 9月中旬：考評局退回部分已繳付的覆核費用
- 9月23日：發放就覆核成績程序申請上訴覆核的結果
- 10月下旬或11月下旬：發放試卷評分上訴覆核結果
DSE 2024｜DSE優惠為考生打氣 7仔請食魚蛋燒賣/麥當勞$1優惠 DETERMINANT送1,000件襯衫
DSE 2024｜YT周殷廷為學生打氣 宣布免費為全港中學生演出
DSE放榜2024｜成績通知書(新增)
學校考生(包括日校及夜校考生)：各學校可於7月17日上午7時起派員到指定的考評局辦事處/評核中心領取成績通知書。學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。
自修生：成績通知書經郵遞寄出，預計考生會於7月17日收到。如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月18日(星期四)上午8時30分至下午5時30分，親身到考評局修頓中心辦事處櫃台，地址在香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓，或致電公開考試資訊中心：3628 8860查詢。
DSE放榜2024｜網上發放成績(新增)
自修生及夜校考生可於7月17日早上7時起至8月31日(星期六)期間，於網上查閱成績。自修生可登入文憑試網上服務的帳戶，查閱成績。 夜校考生則可透過文憑試網頁，查閱成績。登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生。
DSE放榜2024｜SMS短訊不能取代成績通知書
已在「短訊發送人登記制」提供手機號碼的考生，在放榜當日(7月17日)早上9時起經考評局，透過手機短訊(SMS)獲取文憑試成績。考評局於6月7日向已提供SMS手機號碼的考生發出提示訊息，短訊發送者會標示為「#HKEAA」。
注意：SMS短訊不能代替DSE的「成績通知書」，學校考生仍需按所屬學校安排回校領取通知書；自修生的通知書則透過郵遞寄出。
DSE 2024｜考評局將以「#」號開頭發送手機短訊SMS公布考生成績
減壓方法｜精神科醫生分享5大秘訣DSE考生留意
DSE放榜2024｜惡劣天氣安排(新增)
考評局指，若放榜當日有颱風或惡劣天氣等，有3個安排：
- 早上6時：若天文台在放榜當日(7月17日)早上6時或之前發出8號風球或黑色暴雨警告信號，並正在生效，則會延遲發放成績通知書、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務
- 下午1時或之前：若信號在當日下午1時或之前取消，學校考生、夜校考生及自修生可在信號取消後兩至三小時後取得成績或網上查閱考試成績
- 下午1時後：若信號在當日下午1時後取消，發放成績、網上查閱成績及以手機短訊(SMS)發放成績，均會延至翌日7月18日(星期四)
注意：若天文台在放榜當日(7月17日)發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，考評局亦會如期發放成績。
DSE 2024｜放榜日或打風 考評局1情況下延遲發成績 紅雨黃雨點安排？
DSE放榜2024｜放榜前準備事項
- 預測自己文憑試成績，定出成績「比預期好」、「與預期相乎」及「比預期差」的3個不同策略
- 做最好的準備，做最壞的打算，知道甚麼地方可以即刻「叩門」報讀課程，有埋路線準備
- 知道學校附近影印舖位置
- 影印好所有報讀課程時所需要用的文件，並將文件正本放好在文件夾內
- 準備好足夠的金錢在DSE放榜當日使用
DSE放榜2024｜文憑試成績計算方法
DSE分數一般會按等級直接換算，即「1」=1分、「2」=2分、「3」=3分、「4」=4分、「5」=5分、「5*」=6分、「5**」=7分。惟經大學聯招JUPAS收生時，各大院校的計分方法或許有所差異。
夏天必備生存手冊：降溫/排毒/減肥/驅蚊攻略合集！
DSE放榜2024｜放榜日準備清單
DSE考生應該準備以下文件及物資，以便前往專上學院「叩門」報讀課程。由於有可能即場面試並獲錄取，考生緊記穿著合適衣著及保持整潔髮式儀容。
- 身份證文件正副本
- 文憑試成績單正副本
- 學生證件照片
- 高中成績表正副本(需家長簽署)
- 學生學習概覽(SLP)正副本
- 其他學習經歷(OLE)正副本
- 比賽/活動證書
- 比賽/活動的經驗及成就(OEA)部分正副本
- 學校推薦書正副本(如有)
- 專上院校有條件取錄通知書(如有)
DSE｜奧運學霸何詩蓓7科考35分 歷年公開試邊個名人最高分？
DSE放榜2024｜放榜所需物資
- 文具，最低程度要帶筆，最好帶同記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液。
- 足夠現金及提款卡，以作報名費或留位費之用
- 餘額充足的八達通
- 手提電話及充電裝置及充電線
- 雨具/防曬衣物/扇/清水
- 手提電話/平板電腦
消暑對策｜7個夏天散熱降溫貼士 解渴唔應該飲冰水？！
DSE放榜2024｜成績覆核Appeal
考評局設成績覆核(Appeal)，讓對成績存疑，或較預期低的考生提供覆核成績的機會，確保考生能取得準確及可靠分數。考生最多可以覆核4科，而覆核分為「積分覆核」(Rechecking)和重閱試卷(Remarking)兩種：
積分覆核
- 若考生對改卷員加減分數有懷疑，可以申請「積分覆校」，比如商科和理科都適宜用積分覆核方法。
重閱答卷
- 若考生對改卷員的改卷有懷疑，認為他評分不合理，可以申請「重閱答卷」。雖然考卷都由至少兩位改卷員評改，但不同改卷員對同一題的評分可相差數分，有時足以影響試卷的成績。
DSE放榜2024｜成績覆核申請期限
- 覆核甲類及乙類科目成績需在成績發放後的5日內提出
- 學校考生需經學校遞交申請，遞交覆核成績申請後，考生會收到一個SMS手機短訊提示繳費
- 自修生需經香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請
孩童中暑該如何處理及急救？5步驟自救方法立即學！
DSE放榜2024｜成績覆核申請注意
- 考生可申請積分覆核及/或重閱答卷合共不超過4科(包括甲類、乙類及丙類科目)
- 考生就同一科目的一個或多於一個分部成績申請重閱答卷，只作一個科目計算
- 毎名考生只可提交一個覆核成績申請
- 覆核一份卷的科目費用約200元至超過1300元不等，視乎是學校學生或自修生。
DSE放榜2024｜成績覆核成功或失敗結果
成功覆核
- 考評局會退回覆核費用，考生可重新排列JUPAS給院校重新考慮是否收錄。好處是即使學科收生滿額，只要覆核成功的考生攞到學科收生分數的成績或以上，學院便會取錄。
覆核失敗
- 覆核費用不會退回，不過若覆核成績後的分數比原來低，一般不會降級。
有關更多的詳情，可以參考考評局網頁。
DSE放榜2024｜JUPAS改選及補選
改選：文憑試成績公佈後，所有JUPAS申請人均可在7月18日至7月20日期間免費修改課程選擇一次，包括以新課程取代課程選擇名單上加或減不超過5項課程，或作學科調動更改，稱為JUPAS改選。考生應於今年6月26日上午9時起登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲分配修改課程選擇的個人時段。
補選：若於正式遴選後仍有學額空缺，9間「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校將再次考慮是否給予未獲正式遴選取錄資格的考生已選報而又符合入學條件之課程取錄資格，稱為JUPAS補選。
DSE放榜2024｜改選時間表
- 6月26日：查閱獲分配修改課程選擇的個人時段
- 7月18日至7月20日：根據獲分配修改課程選擇的個人時段修改及遞交課程選擇
- 8月15日：按覆核成績修改或不修改課程選擇
DSE放榜2024｜補選時間表
- 8月7日：公布正式遴選結果
- 8月8日：獲正式遴選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期
- 8月27日：公布補選結果
- 8月27日：獲補選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期
DSE放榜2024｜文憑試買卷
如果想要份試卷留念、或者想知道自己分部、題目得分，就可以向考評局買卷。若想買卷有以下方法：
填寫完表格，申請人帶埋申請表、身份證、考生編號的證明文件(成績表/準考證)去考評局以下辦事處辦理申請，或郵寄相關申請文件至下面地址：
DSE放榜2024｜文憑試買卷途徑
- 學校考試及評核部地址 – 香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓
- 電話︰3628 8860
- 辦公時間
- 星期一至五上午8時30分至下午5時正
- 星期六上午9時至中午12時正
- 星期日及公眾假期休息
DSE放榜2024｜索取試卷
- 選擇親身/授權到灣仔修頓中心考評局辦事處領取
- 郵寄掛號到你自己指定地址
- 郵寄到郵政局自取
DSE放榜2024｜考生支援服務(新增)
公開考試資訊中心與灣仔修頓中心諮詢櫃台將於放榜當日(7月17日)提早開放，時間為上午7時30分至下午5時30分。公開考試資訊中心的查詢熱線：3628 8860
DSE放榜2024｜支援資訊
教育局及學友社均為考生準備多項支援資訊，包括瀏覽資歷名冊查閱課程、情緒輔導等輔導服務。
e導航：讓學生瀏覽本地在新學制下不同院校及不同程度(如學士學位、高級文憑及副學士等)的課程資料。學生也可透過本工具瀏覽資歷名冊的課程。
學友社升學資訊：學友社設立38條熱線為考生提供升學資訊、情緒輔導、出路意向等輔導服務，而在放榜前一日(7月16日)會通宵服務，熱線為2503 3399。
DSE放榜2024｜除JUPAS外還有哪些升學出路及選擇
除了JUPAS提供的課程，其他大專院校亦設有自資學士、副學士及高級文憑等課程，為考生提供多元升學出路
畢業生搵工疑難：文科、社科生出路窄？盤點7大行業入門職位要求
香港中文大學專業進修學院(CUSCS)表示，將於7月13日舉行網上「家長講座：放榜神隊友」及「全日制課程講座」，為協助應屆文憑試考生及家長在升學出路上作最後部署，歡迎文憑試考生、老師、家長及有興趣人士等參加。